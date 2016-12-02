Новый русский язык: меньше слов, больше дела

Примерно 20 процентов слов из словаря, составленного Владимиром Далем, сейчас полностью вышли из употребления. Об этом говорится в исследовании, проведенном Яндексом. Многие миллионы людей ежедневно говорят на русском языке. Мы не просто используем его, мы его меняем. Мы все — соавторы вольно или невольно, сознательно или неосознанно. Порой случается, что даже смешная оговорка со временем становится вариантом, а затем — и языковой нормой.

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Интернет наиболее активно выдавливает традиционные русские слова. На смену им приходят жаргонизмы, а некоторые слова меняют первоначальный смысл. Например, слова "банить", "прикол", "двачую" есть и у Даля, но теперь они в прежнем смысле практически не используются. Не рискуем ли мы потерять полноту, красоту и богатство языка? Не будет ли обычное межчеловеческое общение в будущем похоже больше на цифровой формат передачи данных?…

Ситуацию в интервью Pravda.Ru прокомментировала ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, доктор педагогических наук Маргарита Русецкая.

— Видите ли вы в какую-то опасность в быстром изменении языка?

— Здорово, что такими вопросами озаботились крупнейшие коммуникационные холдинги, а не только лингвисты и филологи. Для нас это повседневные задачи и интерес. Очень хорошо, что в это включаются еще и другие сферы и сектора нашего общества.

Если говорить по сути вопроса, то, на самом деле, это вообще судьба всех языков. Недавно в Париже состоялось заседание Всемирной ассоциации русскоязычной прессы, где в различных докладах звучала такая позиция. Действительно, языки сжимаются и сокращаются.

Наши французские коллеги анализировали словарный запас, которым пользовались лидеры Франции за последние сто лет. Оказалось, что объем активного словаря лидеров страны сократился примерно с четырех тысяч слов в начале прошлого века до 400 слов в нынешнее время. Они обращаются к электорату и стараются говорить на том языке и в тех категориях, которые хорошо понятны и хорошо воспринимаются. Это значит, что словарный состав среднестатистического жителя Земли стремительно сокращается.

Это происходит, потому что сейчас очень плотные информационные потоки, очень высокий темп, ритм, и нам, конечно, за единицу времени нужно передать гораздо большее количество информации. Стала очень важна именно скорость, а не красота языка. Сжимание активного словаря — лингвистическая реалия XXI информационного века.

Но эти процессы недопустимы в системе образования и воспитания, в домашнем повседневном общении, в кругу близких людей. Это, безусловно, относится и к досуговой системе. На телевидении, на радио и в прессе, помимо информационных блоков, которые, конечно, могут выполняться в таком динамичном, сжатом, кратком исполнении, должно быть большое количество познавательных передач, которые очень нужны и востребованы. Их ждут не только наши граждане, но и граждане всего мира, их очень не хватает. Нужны спокойные, вдумчивые беседы о языке, о литературе на красивом литературном языке, если не Александра Сергеевича Пушкина (это очень сложно), то на современном литературном языке. Я думаю, что это наша общая задача. И то, что Яндекс этим озаботился, — хороший сигнал.

— Значит, в будущем мы станем говорить меньше и более информативно?

— Это говорит о том, что у нас сейчас появилось новое научное направление. И мы в Институте этим занимаемся, наш президент академик Виталий Костомаров давно об этом писал. Сейчас мы являемся свидетелями этого активного развернутого процесса. Если раньше человечество жило в двух коммуникативных средах — устно-речевое общение и письменное речевое общение, — то сейчас у нас появился третий канал — дисплейная коммуникация.

60 процентов информации в течение дня мы с вами получаем опосредованно, через экран, дисплей, гаджет, через интернет, СМС, ММС и прочие сообщения. Это новая система коммуникаций, которая требует скорости, быстроты ответа. У нее другие элементы и средства. Эта коммуникация допускает, хотим мы того или нет, сокращения, пиктограммы, диаграммы, гиперссылки и голосовые файлы вместо текстовых.

И эта новая коммуникация, несомненно, будет все больше и больше отвоевывать место в общей системе коммуникаций человека. Это общее направление в целом, не только для нашей страны, но и для всех языков всех народов. Поэтому мы все больше будем переходить в формат дисплейной коммуникации.

Кстати, это происходит не только в профессиональной сфере, но и в образовании. Мы видим электронные учебники и дистанционное образование, особенно взрослых. Оно все больше уходит в формат именно дисплейного общения. Ученым еще предстоит изучить эту коммуникацию со всеми ее возможностями, рисками, направлениями развития и ресурсами.

Институт Пушкина активно сейчас занимается изучением этой дисплейной коммуникации и созданием новой цифровой дидактики. Это нужно для того, чтобы минимизировать риски для традиционного человеческого общения, для сохранения языка и классических текстов, для сохранения духовного в человеческой коммуникации. Поэтому мы смотрим на происходящее оптимистично и в то же время понимаем, что прогрессу противостоять невозможно, нужно изучать новые тенденции и направления для того, чтобы быть адекватными вызовам времени.

— Почему, на ваш взгляд, Яндекс провел исследования, руководствуясь именно словарем Даля, а не Ожегова, который ближе нам по времени, а слова в нем более употребляемые?

— Я думаю, что, во-первых, это было сделано, потому что мы недавно отметили день рождения Владимира Ивановича Даля, который теперь отмечается еще и как День словарей и энциклопедий. Поэтому, я думаю, это была отчасти медийная акция — провести исследование: а жив ли словарь Даля? За то, что выбрали его, поклон им.

Если бы для исследования взяли еще более ранний словарь, то получили бы еще больше расхождений. Даже в словаре Ожегова уже много слов, которые сегодня мало употребляются. Значительное количество слов мы забыли или они изменили свое значение, хотя прошло в два раза меньше времени.

Было бы интересно, если бы какой-нибудь еще поисковик провел исследование по другим словарям. Хорошо было бы посмотреть, насколько сойдутся и как будут различаться данные. Это нормально. Так же, как нормально изменение и развитие языка.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев