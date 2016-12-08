Четверть века без Союза: К юбилею Беловежских соглашений

Четверть века назад в резиденции "Вискули" под Гродно были подписаны Беловежские соглашения, которые положили конец существованию Советского Союза.

Борис Ельцин. Архивное фото

Подписи под документом поставили президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. А также представители правительств трех республик — Геннадий Бурбулис (первый заместитель председателя России), Вячеслав Кебич (председатель белорусского совета министров) и Витольд Фокин (премьер-министр Украины).

Направляясь в Белоруссию, ни одна из сторон не имела окончательного текста соглашения. Уже на самой встрече было предложено создать на месте СССР некое "Содружество", но никто не мог найти подходящую юридическую формулировку для прекращения существования Советского Союза.

И тут кто-то вспомнил, что в "Вискулях" собрались представители трёх из четырех республик, создавших СССР в 1922 году — Россия, Белоруссия и Украина. Четвёртой была Закавказская Федерация, которая прекратила свое существование в 1936 году.

В итоге стороны договорились о прекращении существования СССР и появлении на его месте СНГ — Содружества независимых государств.

Спустя две недели к Ельцину, Кравчуку и Шушкевич в Алма-Ате присоединились ещё восемь президентов, которые и создали СНГ. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв подал в отставку с поста президента СССР, и с Кремля был спущен красный флаг Советского Союза.

Представляем вашему вниманию оценки Беловежских соглашений политиков и общественных деятелей — как сегодняшние, так и те, которые в разные годы были опубликованы в "Правде.Ру".

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк отметил важность того, что в рамках Содружества независимых государств был найден новый формат отношений, который позволил бывшим республикам СССР мирно существовать вот уже четверть века.

"При всех различиях стран СНГ у нас общее стремление к гармонизации и интеграции происходящих процессов как внутри Содружества, так и во взаимоотношениях с другими международными объединениями, такими как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ЕС, ООН и т. д. Мы не замкнуты внутри своей системы отношений, напротив, открыты к всестороннему сотрудничеству и готовы новым форматам партнерства и к разумным компромиссам, способным поднять на качественно новый уровень жизнь граждан в наших странах", — сказал Железняк.

Парламентарий отметил, что суверенитет каждой страны-участницы уважается, "и все вопросы внутри Содружества решаются исключительно на основе открытого диалога и достижения консенсуса".

"Никто и никогда в СНГ не давил на какую-либо страну-участницу с целью навязать свое решение или заставить изменить внутреннюю или внешнюю политику в угоду большинству. В отношениях в рамках СНГ мы наследовали уникальный опыт многонационального и многоконфессионального содружества, который делал СССР великой страной", — цитирует Железняка официальный сайт "Единой России".

Политолог Борис Макаренко:

— На самом деле … произошел самый мирный распад империи из всех существовавших когда-либо империй, сопровождавшейся минимальным кровопролитием как в тот момент, так и в последующие годы. Конечно, это величайшая трагедия для судеб миллионов людей. Но сейчас очевидно, что это было меньшим из зол по сравнению со всеми возможными сценариями развития событий. Только сейчас можно говорить, что большинство из постсоветских государств стали государствами.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

— Вина лежит и на депутатах последнего советского парламента. Именно Верховный Совет РСФСР ратифицировал незаконные Беловежские соглашения, вина легла на плечи 111 депутатов, каждый из которых был коммунистом. Сегодня они говорят, что их тогда запугали, убеждали, что иначе РСФСР развалится.

Андрей Дунаев, народный депутат РСФСР (1990-1991) и министр внутренних дел России (1991-1993):

— Я был противником развала СССР. Поэтому меня туда и не пригласили. Украинский и белорусский президенты своих силовых министров взяли в Беловежскую пущу. Я с (Виктором) Баранниковым (последний глава МВД СССР, министр безопасности РФ в 19923-1993 годах — прим.) советовался: давай доложим Михаилу Сергеевичу (Горбачеву) об этом деле, а то нехорошо получается. Уже и до этого были случаи, когда моя точка зрения с мнением Бориса Николаевича не совпадала.

Из материалов Специальной комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по оценке соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента Российской Федерации (работала с июля 1998 года по февраль 1999 года, рассматривала обоснованность претензий к президенту России Борису Ельцину, которые могли стать основанием для импичмента — прим.):

— Анализ общественно-политических событий в республиках Союза ССР в период, предшествовавший подписанию Беловежских соглашении, а также действовавших тогда отдельных законов свидетельствует о том, что создание Содружества Независимых Государств объективно явилось логическим завершением процессов, происходивших в Союзе ССР и входивших в него республик.

Таким образом, участие Президента России в подготовке и подписании Беловежских соглашений не противоречило союзному и российскому законодательству и не может квалифицироваться по статьям уголовных кодексов РСФСР и РФ за отсутствием события преступления.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года (т.н. Беловежские соглашения) было ратифицировано представительными органами власти субъектов Договора. Подтверждением этому, в частности, служит постановление Верховного Совета РСФСР № 2014-1 от 12 декабря 1991 года. В нем Верховный Совет РСФСР обратился ко всем государствам — бывшим союзным республикам СССР, разделяющим идеи Соглашения независимо от их национальных, религиозных и иных различий, с предложением присоединиться к СНГ для взаимовыгодного сотрудничества в интересах всех народов.