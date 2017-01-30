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Самосуд в Квебеке: расстрелянная толерантность

Мир » Северная Америка » США и Канада

Почему атакована мечеть в Квебеке? Это месть террористам за теракты в Париже, последствия миграционной политики Трампа, или предупреждение мусульманам - мы не хотим распространения законов шариата в Канаде? В прямом эфире - международный обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова. Задавайте свои вопросы в комментариях! 

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Самосуд в Квебеке: расстрелянная толерантность
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Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

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