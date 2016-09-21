Министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум сообщил, что страна пока не будет отменять визы для украинских граждан.
"Украина не достигла критериев, которые Канада использует для оценки пригодности для отмены виз. Поэтому министерство не планирует в ближайшее время пересматривать визовые требования для Украины", — цитирует Маккалума украинское издание "Вести".
Министр подчеркнул, что визовая политика Канады не связана с политическими или торговыми соглашениями. Джон Маккалум отметил, что когда министерство заметит прогресс в выполнении необходимых критериев, оно может запустить пересмотр визовой политики в отношении Украины.
"Украина ответственна за достижение определенных Канадой условий для отмены виз. Тем временем министерство обещает делать все возможное, чтобы и в дальнейшем повышать качество визовых услуг для тысяч украинцев, которые посещают и занимаются предпринимательской деятельностью в Канаде", — сказал Маккалум.
Ранее СМИ сообщили, что Канада собирается отменить визы для украинцев. Данное решение якобы поддержало правительство Канады и после работы над техническими моментами будет введен безвизовый режим.
Напомним, Канада первой вслед за США начала вводить свои санкции против РФ, выслав российских военнослужащих, которые проходили языковое и программное обучение в канадских вузах. Затем выступила с инициативой провести саммит G8 стран без России, подключилась ко всем спискам США по адресным санкциям, приостановила с РФ все научные и бизнес-проекты, в том числе в космосе, в авиастроении, в Арктике.
Как рассказал Pravda.Ru заведующий отделом Канады Института США и Канады РАН Василий Соколов, в агрессивности руководства Канады просматриваются две причины. Это влияние США и украинской диаспоры.
"В Канаде правят сейчас консерваторы, которые всегда следуют политике США и всегда у них более тесная дружба, в том числе и во внешнеполитических акциях. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство связано с чисто внутренними делами Канады, там проживает большая украинская диаспора, которая насчитывает более одного миллиона человек (для сравнения — в России 1,9 миллиона человек, по переписи 2010 года), и она имеет серьезное политическое влияние в парламенте страны", — сказал Василий Соколов.
Он отметил, что эта диаспора сформировалась, когда Украина была разделена между Российской империей и Австро-Венгерской, и большую часть переселенцев в Канаду как раз составляли выходцы из Галиции, из Австро-Венгрии. "Поэтому основной стержень украинского населения в Канаде — это западенцы. Украинская диаспора в Канаде хорошо организована, представлена разными религиозными и общественными организациями, например, "Конгрессом украинцев в Канаде" (наградил Харпера за "большой вклад в развитие украинской общины"), имеет свои каналы политического воздействия, и ее руководство активно выступает за то, чтобы наказать Россию и помочь Украине".
Добавим, что украинский отряд из Канады приезжал на Майдан, и эти люди заявляли, что "в канадской власти больше украинцев, чем в украинской власти".
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