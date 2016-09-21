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Источник Правда.Ру

Что-то пошло не так: Канада отказалась отменять визы для украинцев

Мир » Северная Америка » США и Канада

Министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум сообщил, что страна пока не будет отменять визы для украинских граждан.

Что-то пошло не так: Канада отказалась отменять визы для украинц
Источник фото: Fotodom.Ru

"Украина не достигла критериев, которые Канада использует для оценки пригодности для отмены виз. Поэтому министерство не планирует в ближайшее время пересматривать визовые требования для Украины", — цитирует Маккалума украинское издание "Вести".

Министр подчеркнул, что визовая политика Канады не связана с политическими или торговыми соглашениями. Джон Маккалум отметил, что когда министерство заметит прогресс в выполнении необходимых критериев, оно может запустить пересмотр визовой политики в отношении Украины.

"Украина ответственна за достижение определенных Канадой условий для отмены виз. Тем временем министерство обещает делать все возможное, чтобы и в дальнейшем повышать качество визовых услуг для тысяч украинцев, которые посещают и занимаются предпринимательской деятельностью в Канаде", — сказал Маккалум.

Ранее СМИ сообщили, что Канада собирается отменить визы для украинцев. Данное решение якобы поддержало правительство Канады и после работы над техническими моментами будет введен безвизовый режим.

Напомним, Канада первой вслед за США начала вводить свои санкции против РФ, выслав российских военнослужащих, которые проходили языковое и программное обучение в канадских вузах. Затем выступила с инициативой провести саммит G8 стран без России, подключилась ко всем спискам США по адресным санкциям, приостановила с РФ все научные и бизнес-проекты, в том числе в космосе, в авиастроении, в Арктике.

Как рассказал Pravda.Ru заведующий отделом Канады Института США и Канады РАН Василий Соколов, в агрессивности руководства Канады просматриваются две причины. Это влияние США и украинской диаспоры.

"В Канаде правят сейчас консерваторы, которые всегда следуют политике США и всегда у них более тесная дружба, в том числе и во внешнеполитических акциях. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство связано с чисто внутренними делами Канады, там проживает большая украинская диаспора, которая насчитывает более одного миллиона человек (для сравнения — в России 1,9 миллиона человек, по переписи 2010 года), и она имеет серьезное политическое влияние в парламенте страны", — сказал Василий Соколов.

Он отметил, что эта диаспора сформировалась, когда Украина была разделена между Российской империей и Австро-Венгерской, и большую часть переселенцев в Канаду как раз составляли выходцы из Галиции, из Австро-Венгрии. "Поэтому основной стержень украинского населения в Канаде — это западенцы. Украинская диаспора в Канаде хорошо организована, представлена разными религиозными и общественными организациями, например, "Конгрессом украинцев в Канаде" (наградил Харпера за "большой вклад в развитие украинской общины"), имеет свои каналы политического воздействия, и ее руководство активно выступает за то, чтобы наказать Россию и помочь Украине".

Добавим, что украинский отряд из Канады приезжал на Майдан, и эти люди заявляли, что "в канадской власти больше украинцев, чем в украинской власти".

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Темы канада Украина визовый режим
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