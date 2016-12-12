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Источник Правда.Ру

ФБР опровергает заявления ЦРУ про "сломанные Россией выборы"

Мир » Северная Америка » США и Канада

На одном из совещаний Конгресса США на прошлой неделе обсуждалось секретное письмо, в котором были суммированы выводы проведенного ЦРУ секретного расследования роли России в американских президентских выборах 2016 года.

ФБР опровергает заявления ЦРУ про сломанные Россией выборы

Однако присутствующий на совещании чиновник Федерального бюро рас­сле­до­ва­ний дал понять, что ФБР и ЦРУ придерживаются разных точек зрения. Как пишет The Washington Post, различия в точках зрения заключается в том, что ФБР, верное своим правоохранительным корням, пытается найти факты и вещественные доказательства, чтобы доказать что-либо, не оставив никаких сомнений. ЦРУ же гораздо чаще делает выводы на основании поведения.

"Нет никаких сомнений в том, что попытки России имели место, однако неясно, была ли у них конкретная цель или несколько связанных между собой целей", — сказал один американский чиновник. Между тем туманность формулировок вызвала крайнее недовольство у многих конгрессменов, которые хотяели услышать четкий ответ о роли Кремля в президентской гонке.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщала о подозрении разведслужб США о том, что российские хакеры взломали компьютеры Национального комитета Республиканской партии, однако не стали публиковать похищенные данные. Действующий президент Барак Обама распорядился еще раз подробно изучить хакерские атаки России, произошедшие в период предвыборной кампании. Президент США хочет, чтобы этот отчет был представлен до его ухода в отставку.

В штабе избранного президента США Дональда Трампа с иронией отреагировали на появившиеся в СМИ США сообщения об иностранном вмешательстве в выборы главы государства.

"Это те же люди, которые говорили, что (бывший президент Ирака) Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения. Выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории США. Настало время двигаться дальше и "снова сделать Америку великой", — приводит сообщение штаба избранного президента РИА Новости.

Нелепой попыткой оправдать поражение демократов на выборах назвал избранный президент США Дональд Трамп обвинения в адрес России о вмешательстве в избирательный процесс. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, это смехотворно, — ответил Трамп на вопрос журналиста о возможном вмешательстве связанных с Россией хакеров на избирательный процесс в США. — Я думаю, это еще одно оправдание. Я в это не верю".

По мнению сенатора Ангуса Кинга, члена комитета Сената по делам разведки, данные, представленные разведывательным сообществом, необходимо обнародовать "не для того, чтобы пересмотреть результаты выборов, а для того, чтобы предотвратить повторение подобного в будущем".

По словам Кинга, он не верит, что Трамп обязан победой Москве. "Такое может произойти на выборах в Конгресс. Такое может произойти на следующих президентских выборах. Они показали нам, что они способны и готовы это сделать. Если мы не отреагируем на это расследованием на высочайшем уровне и не подготовим ответные меры, это будет халатностью с нашей стороны", — приводит слова политика The Washington Post.

Между тем высокопоставленные республиканцы указывают на возможную неоднозначность данных, якобы подтверждающих версию о том, что Россия пыталась помочь Трампу.

"Никаких веских доказательств нет — даже сейчас, — сказал Девин Нуньес, председатель комитета Палаты представителей по делам разведки. — Есть множество косвенных указаний, косвенных улик, но не более того".

Отметим, ЦРУ (и не только) уже заявляли, что в своих "расследованиях" используют данные из соцсетей (где масса недостоверной информации) и всяческих СМИ, в том числе откровенно пропагандистских.

США, заявляющие о своем праве на силовые решения конфликтов в других странах, о готовности защищать союзников НАТО (читай — начать войну) без решения совета Альянса, отправляющие на Украине инструкторов и технику, окружающие Россию военными соединениями и базами НАТО делают это на основании… записей в соцсетях. Подготовка к отражению "гибридной угрозы", информация о которой почерпнута в социальных сетях — это, безусловно, "высший пилотаж" для натовских руководителей. Еще немного — и начнут собирать информацию у подъездов, сидя на лавочках.

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Темы хакеры кибератаки выборы в США Дональд Трамп
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