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Источник Правда.Ру

Украина войдет в ЕС, легализовав однополые браки?

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко сегодня радостно сообщил украинцам, что в отдельно взятом вопросе страна, наконец, смола догнать Евросоюз. Уже в 2017 году на Украине будут разрешены однополые браки.

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 "Конечно, в Украине это произойдет. Вопрос только в том, когда. Будет ли это в 2017 году? Не знаю. Возможно, нынешняя Рада так и не примет этот закон, но следующая — точно", — заявил Лещенко. По его мнению, такое решение вопроса об однополых браках поможет Украине интегрироваться в Евросоюз.

Оценит ли Европа старания Украины, и действительно ли такое решение Рады поможет укорить процесс интеграции страны в ЕС?

Прояснить ситуацию Правде.Ру помог эксперт Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

"Никакого вступления Украины в ЕС не стоит на повестке дня, и европейские партнеры уже много раз об этом заявляли. Перспектив реального вступления нет. С другой стороны, мы можем вспомнить тот же гей-парад, который уже проводился в Киеве. Такие инициативы, которые явно не поддерживаются населением Украины, находятся в плоскости, так называемых, европейских ценностей, и достаточно активно пропагандируются "еврооптимистами", — рассказал собеседник Правды.Ру.

"Украина остается традиционным государством, как бы не хотели представители власти и "еврооптимисты". Подобные инициативы будут вызывать много негатива со стороны общественности. Однако, если будет нужно, то Верховная Рада вполне может "протолкнуть" непопулярный закон", — подчеркнул эксперт.

"Почему до прошлого года такие вопросы, как гей-парад, вообще не стояли на повестке дня на Украине? Потому что, подавляющее большинство населения выступает категорически против подобных инициатив, но существуют люди, которые заинтересованы в легализации подобных, как мне кажется, антихристианских, да и по сути, антидемократических мер. И они представляют очень серьезное лобби сейчас на Украине. Исходя из этого, к сожалению, тут большинство мирится с теми решениями, которые принимает меньшинство", — заключил Денис Денисов.

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Темы Украина Денис Денисов легализация однополых браков
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