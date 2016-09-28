"Алмаз-Антей" опровергает выводы Международной следственной группы по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ракету, сбившую МН17, выпустили с направления Зарощинского, контролировавшего украинской армией", — сообщил советник Генерального конструктора концерна "Алмаз-Антея" Михаил Малышевский.
По его словам, на сегодняшний день проведены три эксперимента, которые подтверждают версию о том, что малайзийский Boeing был сбит ракетой с направления населенного пункта "Зарощенское".
Михаил Малышевский также добавил, что международная следственная группа не имеет достаточного технического обоснования для утверждения о том, что Россия каким-либо образом может быть причастна к гибели малайзийского Boeing.
Напомним, 28 сентября в Нидерландах совместная следственная группа сообщила о предварительных результатах расследования крушения Boeing под Донецком.
Как сообщили представители Международной следственной группы на встрече с родственниками жертв крушения, малайзийский Boeing был сбит ракетой из комплекса "Бук", расположенного в шести километрах от города Снежное. Как сообщают RTL News и Nos, эта территория находилась под контролем ополченцев. Место запуска, объявленное родственникам погибших, совпадает с выводами исследовательской группы Bellingcat. Данный факт подтверждает и Совет безопасности Нидерландов.
Представители следственной группы также уточнили, что "Бук" на Украину доставили из России, а после того, как самолет сбили, машину вернули в Россию.
По окончании доклада были заданы вопросы, будет ли следствие учитывать данные, которые недавно предоставил "Алмаз-Антей" и информацию с российского радара, о которой сообщили на днях в Москве.
Ответ на первый вопрос — материалы "Алмаз-Антея" получены недавно, их надо тщательно проанализировать. Но качество других доказательств позволяет нам сказать, что наши выводы убедительны, заявили представители следствия.
Следователи также сообщили, что данные радиоперехватов в основном предоставлены украинской стороной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в среду заявил, что расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing в районе Донецка в 2014 году сопровождается спекуляциями.
"Вся эта история обрамлена, к сожалению, огромным количеством спекуляций, неквалифицированной, непрофессиональной информацией. Она сопровождается укрытием и непредоставлением рядом стран целых массивов информации, данных радаров", — цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента отметил, что российская сторона передала всю имевшуюся у нее информацию по катастрофе. По словам Пескова, данные однозначные и на них ракеты нет. "Соответственно, если была бы ракета, то она могла быть пущена только с другой территории. Я не утверждаю с какой — это дело специалистов. Это не гипотеза, а однозначные данные, которые зиждятся на первичных данных радаров", — сообщил Дмитрий Песков.
Напомним, самолет Boeing был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек, находившихся на борту.
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