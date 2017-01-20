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Источник Правда.Ру

УНИАН рассказало об иностранных наемниках в "АТО"

Мир » Бывший СССР » Украина

В рядах "защитников Украины" воевало и воюет немало граждан других стран, в том числе родом из России. Однако люди, приняв сторону Украины, к сожалению, не могут рассчитывать на ее защиту — многим из них Украина отказывает в получении украинского гражданства.

УНИАН рассказало об иностранных наемниках в АТО
Фото: АР

Как пишет украинское независимое информационное агентство новостей УНИАН, иностранцам, воюющим в АТО на украинской стороне, власти обещали обеспечить убежище, защиту и гражданство с самого начала, но легионеры ждут обещанного уже три года, а перспектив — не видать.

Так, на прошлой неделе Киев отказал в получении гражданства бывшему бойцу батальона "Айдар", россиянке Юлии Толопе с позывным "Валькирия". "Мне официально отказали в гражданстве! Спасибо, Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу", — написала девушка на своей странице в Facebook. По словам Юлии, которая весной 2016 года сделала первый шаг к гражданству Украины, получив вид на жительство, она просто в шоке от происходящего.

Как пишет издание, Толопа — одна из многих, кто находится в подвешенном состоянии. По данным главы общественной организации "Твой путь" Александра Ивашкова, за все время боевых действий только четверо иностранцев-добровольцев получили гражданство Украины. Последним был Илья Богданов — бывший офицер ФСБ, который летом 2014 года перешел на сторону Украины и защищал Донецкий аэропорт.

Отметим, украинские военные признают, что сходиться с Россией в равной схватке — не вариант, поэтому нужны альтернативные решения. И формат достигнутых договоренностей здесь особой роли не играет.

Так, сотрудник Нацполиции Украины, участник АТО Василий Коряк с позывным "Дансер" с большим скепсисом относится к попыткам представить положение украинских военных лучше, чем оно есть. "Хотя отдельные комментаторы очень любят говорить: "Мы бы днем Ростов взяли, а к вечеру уже были бы за Уралом". Ну не получится так. Россия — очень большая страна и по населению, и по территории. У них много военных, и чисто по математике мы их не можем даже выгнать со своей территории. В августе 2014 года это же почти получилось. Уже и границу под контроль брали, а что дальше произошло, мы помним", отметил он.

"Мы пока не говорим о такой атаке, когда отбиваем Луганск, Донецк и счастливо расходимся по домам. Таких сил у нас пока нет, но и задач таких нет. Однако где-то мы можем занять полсела, где-то высотку", — сказал ранее Дансер изданию "Апостроф". По его словам, ветераны АТО и военные эксперты недовольны минским форматом переговоров, и с удовольствием бы о нем забыли.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что ветераны так называемой АТО на Украине все чаще становятся жертвами неизвестных людей, которые не испытывают к ним чувство благодарности за то, что они за деньги убивали сограждан в Донбассе. Есть основания говорить, что по всей Украине формируются подпольные группы партизан, противостоящие хунте и ее прихвостням.

Летом группа неизвестных напала на добровольца из АТО, промышлявшего разбоем и мародёрством на юго-востоке. 32-летний киевлянин Сергей Зеленский, который состоял в 128-й бригаде ВСУ, стал жертвой внезапного нападения в кафе. Около десяти человек ворвались в помещение и буквально за тридцать секунд навешали ветерану-убийце так, что он оказался в больнице с множественными переломами и травмами головы.

Стоит отметить, что рядом с кафе находился наряд полиции, который безучастно наблюдал за происходящим. Есть мнение, что полицейские охраняли именно "партизан". Таким образом, героизация мясников, последователей Бандеры и Шухевича, пропагандируемая в купленных хунтой СМИ, не очень то приживается в умах украинцев.

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