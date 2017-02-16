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Источник Правда.Ру

Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев

Мир » Бывший СССР » Украина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что "путинский режим" понесет огромные потери в случае открытого нападения на Украину. Правда, Европу в этом случае тоже не ожидает ничего хорошего, ибо туда хлынут толпы беженцев.

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Арсен Аваков. Архивное фото

В интервью германской изданию Die Welt Аваков сообщил, что Украина даст отпор "путинской агрессии", если Запад предоставит России свободу действий. И хотя, не исключил министр, Украина может в результате лишиться независимости, Россию ждут "катастрофические" последствия.

"Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых. Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии. Решать судьбу Украины за нашими спинами элементарно невозможно. Если Путин усилит свою агрессию и попытается решить вопрос военным путём, результат будет катастрофическим", — заявил Аваков.

Ну а Евросоюз в случае подобного развития событий ожидает миграционный кризис куда как серьезнее сирийского. А потому "в этом конфликте Европа не имеет права выступать на стороне России".

Стоит заметить, что накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о стремительном росте преступности в стране. "Криминогенная ситуация в большинстве регионов вызывает существенную обеспокоенность. Ее причины — война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов. Это обуславливает дальнейший рост преступности. В прошлом году зарегистрировано 1 124 401 уголовное производство. Количество взятых на учет уголовных производств выросло на пять процентов — до 600 тысяч производств за год", — сказал он.

В то же время, сообщил Луценко, ситуация с раскрываемостью преступлений с каждым годом становится все хуже. Например, в 2013 году раскрывалось 45 процентов преступлений, в 2014-м — 44 процента, в 2015-м — 39 процентов. Данных за прошлый год генпрокурор не привел.

Арсен Аваков возглавил МВД Украины в 2014 году. И как следует из вышеприведенной статистики, это явно не то место, где его таланты оказались востребованы. Зато про "путинскую агрессию" он знает все на несколько ходов вперед.

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