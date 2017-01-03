МО Украины: причина гибели двух бойцов ВСУ - алкоголь и неосторожность

Детали гибели украинских военных в Марьинке раскрыл во время брифинга в Киеве представитель минобороны Украины по силовой операции на Донбассе Александр Мотузняк.

Фото: AP

По его словам, причиной инцидента стало неосторожное обращение оружием и употребление алкоголя.

Как отметил Мотузянык, "небоевые санитарные и безвозвратные потери" в одном из подразделений ВСУ на Донбассе, в районе Марьяинки, где погибли двое военнослужащих и двое получили ранения, произошли из-за нарушений правил обращения с оружием и нарушения запрета на употребление алкоголя, что выяснилось в результате проводимой проверки. Сейчас инцидент расследует военная служба правопорядка и Нацполиция.

Как сообщалось ранее, в одной из воинских частей вблизи Марьинки Донецкой области в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое бойцов, еще двое получили ранения.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в конце декабря волонтер Сергей Ермаков на своей странице в Facebook обратился к президенту Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку.

Его возмутил тот факт, что у бойцов в зоне так называемой "силовой операции" на Донбассе не хватает необходимой техники, а раненых солдат вывозят на волонтерских машинах. В видеообращении он также отмечает, что непонятно куда деваются выделенные деньги на новую технику и транспорт.

"Я обращаюсь к президенту Украины, я обращаюсь к министру обороны. Сейчас мы находимся недалеко от Дебальцево. За спиной идет бой. Мы увозим 300-сотых. Почему мы увозим раненных солдат ВСУ на волонтерских машинах? Почему солдаты едут на передовую на разбитых в хлам жигулях, волонтерских "бусиках", "газелях"? Почему министерство обороны, как оно обязано, не предоставляет воюющим бойцам транспорт? Машины эти стоят в Киеве, а у нас их почему-то нет до сих пор", - говорит Ермаков. По его словам, у 25-ого батальона отсутствуют новые машины, которые смогли бы вывозить раненых.

А между тем, 5 декабря в ходе поездки в зону вооруженного конфликта в Донбассе, президент Украины Петр Порошенко назвал Вооруженные силы Украины сильнейшими в Европе. "Я очень горжусь, что за эти 2,5 года мы создали такие Вооруженные силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь этим вместе со всем украинским народом", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Минобороны Украины разрешило силовикам пользоваться пулемётом "Максим" образца 1910 года в зоне силовой операции на Донбассе. Об этом заявил представитель ВС страны Николай Шевцов в интервью местным СМИ.