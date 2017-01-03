В день рождения Бандеры в Львовской области сгорел новый музей УПА

И двух лет не просуществовал музей Украинской повстанческой армии* в поселке Басевцы Львовской области, который в ночь с 1 на 2 января был уничтожен пожаром. Самой вероятной причиной происшествия считается поджог.

Фото: Facebook/Криївка - Музей

За несколько часов до инцидента сторонники идей украинского национализма отметили 108-ю годовщину со дня рождения своего идеолога Степана Бандеры. Об этом сообщило местное издание "Захид".

Музей "Криивка подпольной типографии УПА" представлял собой большую землянку, стилизованную под схрон боевиков-бандеровцев середины ХХ века. "Криивка сгорела полностью. Вероятная причина пожара - поджог", - говорится в сообщении издания.

Фото: Facebook/Криївка - Музей

Заведение это в Басевцах было открыто в сентябре 2014 года. В 1955 году там произошел бой между боевиками УПА и отрядом НКВД.

В нескольких городах Украины 1 января по случаю годовщины со дня рождения идеолога и руководителя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли факельные шествия.

Самое массовое шествие прошло в Киеве: на улицы украинской столицы вышли с факелами почти тысяча человек. Его участники промаршировали по центру Киева, а после устроили митинг на площади Независимости.

Во время движения над толпой попеременно проносились традиционные антироссийские лозунги и клич "слава Украине!", однако в этом году их дополнили и антиправительственные речевки. "(Главу МВД Арсена) Авакова - собаку, повесить на гиляку (ветку)!" - кричал через звукоусилитель один из заводил шествия.

Кроме того, действующему президенту страны Петру Порошенко, пророчили стать сокамерником бывшего главы государства Виктора Януковича (оба находятся на свободе).

Лидер и идеолог украинского националистического движения ХХ века Степан Бандера тесно сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 1941-1959 годах он возглавлял ОУН.

На совести боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. Они истребили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против армии Советского Союза.

На Украине Степан Бандера в одночасье стал едва ли не краеугольной фигурой не только прошлой, но и современной истории. Для одних он однозначно преступник, а для других - один из основоположников украинской государственности. Почему такое происходит? На вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой ответил Станислав Бышок, политолог, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO:

—Изначально образ Степана Бандеры в огромной степени был мифологизирован украинской эмигрантской историографией. Мы должны понимать, что украинская историография, которая пришла на смену советской в 1991 году, в значительной степени реэкспортирована из историографии, которая развивалась в западно-украинской диаспоре в Канаде, Соединенных Штатах Америки, Западной Европе.

Из кого состояла эта диаспора? В значительной степени из прямых потомков тех людей, которые воевали либо в Украинской повстанческой армии, либо в коллаборационистских формированиях при немецкой армии, например, в дивизии СС "Галичина". В 1944 году они вместе с немцами отступили, затем до 1945 года принимали участие в антипартизанских операциях, в том числе в Югославии. После окончания Второй мировой войны они в силу ряда причин не были засчитаны за советских граждан, потому что многие из них, собственно, были гражданами довоенной Польши. Соответственно, им была дана возможность уехать на Запад.

Полностью интервью читайте в материале Pravda.Ru Бандера - миф, нацисты - реальность.

*УПА - Украинская повстанческая армия - организация, запрещенная в России.

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