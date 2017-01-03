Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В день рождения Бандеры в Львовской области сгорел новый музей УПА

Мир » Бывший СССР » Украина

И двух лет не просуществовал музей Украинской повстанческой армии* в поселке Басевцы Львовской области, который в ночь с 1 на 2 января был уничтожен пожаром. Самой вероятной причиной происшествия считается поджог.

357684.jpeg
Фото: Facebook/Криївка - Музей

За несколько часов до инцидента сторонники идей украинского национализма отметили 108-ю годовщину со дня рождения своего идеолога Степана Бандеры. Об этом сообщило местное издание "Захид".

Музей "Криивка подпольной типографии УПА" представлял собой большую землянку, стилизованную под схрон боевиков-бандеровцев середины ХХ века. "Криивка сгорела полностью. Вероятная причина пожара - поджог", - говорится в сообщении издания.

357685.jpeg
Фото: Facebook/Криївка - Музей

Заведение это в Басевцах было открыто в сентябре 2014 года. В 1955 году там произошел бой между боевиками УПА и отрядом НКВД.

В нескольких городах Украины 1 января по случаю годовщины со дня рождения идеолога и руководителя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли факельные шествия.

Самое массовое шествие прошло в Киеве: на улицы украинской столицы вышли с факелами почти тысяча человек. Его участники промаршировали по центру Киева, а после устроили митинг на площади Независимости.

Во время движения над толпой попеременно проносились традиционные антироссийские лозунги и клич "слава Украине!", однако в этом году их дополнили и антиправительственные речевки. "(Главу МВД Арсена) Авакова - собаку, повесить на гиляку (ветку)!" - кричал через звукоусилитель один из заводил шествия.

Кроме того, действующему президенту страны Петру Порошенко, пророчили стать сокамерником бывшего главы государства Виктора Януковича (оба находятся на свободе).

Лидер и идеолог украинского националистического движения ХХ века Степан Бандера тесно сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 1941-1959 годах он возглавлял ОУН.

На совести боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. Они истребили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против армии Советского Союза.

На Украине Степан Бандера в одночасье стал едва ли не краеугольной фигурой не только прошлой, но и современной истории. Для одних он однозначно преступник, а для других - один из основоположников украинской государственности. Почему такое происходит? На вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой ответил Станислав Бышок, политолог, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO:

—Изначально образ Степана Бандеры в огромной степени был мифологизирован украинской эмигрантской историографией. Мы должны понимать, что украинская историография, которая пришла на смену советской в 1991 году, в значительной степени реэкспортирована из историографии, которая развивалась в западно-украинской диаспоре в Канаде, Соединенных Штатах Америки, Западной Европе.

Из кого состояла эта диаспора? В значительной степени из прямых потомков тех людей, которые воевали либо в Украинской повстанческой армии, либо в коллаборационистских формированиях при немецкой армии, например, в дивизии СС "Галичина". В 1944 году они вместе с немцами отступили, затем до 1945 года принимали участие в антипартизанских операциях, в том числе в Югославии. После окончания Второй мировой войны они в силу ряда причин не были засчитаны за советских граждан, потому что многие из них, собственно, были гражданами довоенной Польши. Соответственно, им была дана возможность уехать на Запад.

Полностью интервью читайте в материале Pravda.Ru Бандера - миф, нацисты - реальность.

*УПА - Украинская повстанческая армия - организация, запрещенная в России.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Преступления Степана Бандеры: факты и домыслы
Темы УПА Украина Степан Бандера
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Во Францию вернулся интерес к русскому языку
Ближний Восток
Яков Кедми: "Всем будет проще, если США и Россия объединятся"
Чаепития в Академии
Академик Михаил Данилов и его "шлюпка"
Читательский топ
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
В Китае нашли отлично сохранившийся меч возрастом 2300 лет. ВИДЕО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри

Почему Европа, по крайней мере часть Восточной Европы, постепенно начинает снова поворачиваться в сторону России? Скажется ли этот тренд на позиции Украины и, вообще, что ожидает нашего буйного западного соседа в обозримой перспективе? На вопросы Pravda.Ru ответил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Общество
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Наука и техника
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Мир
CNN: Путин снова умыл Обаму
Украина
В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома

Жители Запорожья накануне Нового года смогли посмотреть "Иронию судьбы" на очень большом экране: фильм транслировали на стене одной из многоэтажек в Хортицком районе.

В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Политика
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Общество
Патриарх Кирилл: Уходящий год был одним из самых трудных в XXI веке
Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Елка примиряет всех и каждого Игорь Буккер
Комментарии
Алексей Юрьевич(Google) Россияне стали предпочитать водку, а не пиво
Елена Ивановна Британские физики разоблачили фатальную ошибку авторов Золушки
vkontakte_280193463 Марин Ле Пен — президент Франции: Каковы шансы?
Milana Valevska Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
vkontakte_372278327 Британские физики разоблачили фатальную ошибку авторов Золушки
Светлана Савченко Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Геннадий Пантелеев В Киеве рассказали, когда вернут контроль над Донбассом
RechnikA Алтай. В поисках Шамбалы
Виктор Гольдмахер США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Виктор Гольдмахер США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?