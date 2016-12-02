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Источник Правда.Ру

Британского премьер-министра оставили без ужина после саммита Евросоюза

Мир » Европа » Евросоюз

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не пойдёт на ужин, который состоится в конце саммита Евросоюза 16 декабря. Как сообщает RT со ссылкой на The Telegraph, Мэй не была приглашена на ужин, который состоится в рамках неформальной встречи.

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Фото: AP

В программе саммита, опубликованной на сайте Европейского совета, указано, что на ужине после саммита будут присутствовать только 27 глав правительств, в то время как вместе с Великобританией их 28.

Отмечается, что гости ужина обсудят план действий в связи с Брекситом.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что решение о выходе Великобритании из Евросоюза остаётся в силе, в марте 2017 года будет приведена в действие 50 статья Лиссабонского договора, несмотря на решение Высокого суда Лондона о том, чтобы правительство Британии провело голосование по вопросу Брексита.

Позже стало известно, что Великобритания не исключает, что после окончательного выхода из ЕС продолжит осуществлять взносы в европейский блок, чтобы иметь доступ к единому рынку.

Как ранее писала Правда. Ру, по мнению экспертов, череда "шокирующих" европейских референдумов. Премьер Италии Маттео Ренци пообещал уйти в отставку, если проиграет на референдуме 4 декабря, суть которого заключается в концентрации власти в руках исполнительных органов. Это уменьшение роли сената в парламенте, сокращение представительства малых партий в палате депутатов, передача части полномочий регионов центральному правительству.

"Я думаю, что Ренци на референдуме поддержки избирателей не добьется. Это полностью вписывается в общий тренд, когда доминирующая элита уверена в том, что население думает так, как ей хочется. И в этом году, мы знаем, было несколько всеми обсуждаемых историй, когда управляющие странами придумывали свои победы, а потом получали по башке. Самая яркая история — это Брексит", — рассказал Правде. Ру первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

По его словам, Брексит был придуман действующим премьером, никто его за язык не тянул. Кэмерон был уверен, что страна скажет "нет", а он сможет удачно шантажировать Брюссель и внутри страны получить ряд значимых для себя полномочий. А кончилось все это совершенно иным образом.

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Темы Брексит Тереза Мэй Великобритания
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