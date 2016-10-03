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Источник Правда.Ру

Британия выйдет из ЕС "по-королевски"?

Мир » Европа

Власти Великобритании запустят процедуру выхода из Евросоюза к концу марта 2017 года. Об этом 2 октября заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

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Ранее в воскресенье сообщалось, что в рамках Brexit Мэй намерена отклонить Акт о европейских сообществах 1972 года, который ввел в действие законодательство ЕC на территории Британии.

Насколько затянется процесс выхода Британии из ЕС и каковы будут его последствия? Об этом Pravda.Ru поговорила с руководителем Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василием Колташовым.

"Обычно, когда кто-то откуда-то уходит со скандалом, то хлопает дверью. Тут же выход без мятежа. Великобритания, благодаря консерваторам, рассчитывает уходить долго. Они хотели напугать референдумом, а получилось поругаться с Брюсселем. Тем более, Брюссель, как и Берлин, вели себя очень глупо, грубо и усугубили ситуацию", — рассказал собеседник Правды.Ру.

Безусловно, выход Британии из ЕС пагубно отразится на экономике многих стран.

"Фунт будет падать, но это не прямое следствие выхода. В британской экономике накопились серьезнейшие проблемы. Но ближайшие два года мы будем слышать о Brexit, как первопричине всех бед: ослаблении фунта, падении цен на недвижимость в Лондоне и других городах...Но правда в том, что членство в ЕС не давало Великобритании никакой возможности выбраться из проблем. Нужно ждать второй волны кризиса британской экономики как следствия чрезмерного развития финансового сектора, при явной деградации реального сектора, промышленности", — отметил Василий Колташов.

"Другие страны Еврозоны будут пугать британскими проблемами, как детей перед сном. И стоит добавить, что Великобритания пока что не собирается сколачивать коалицию перебежчиков. В этом смысл их долгого ухода: уйдут тогда, когда это станет удобно Брюсселю. Выход ослабит позиции британцев, как бы они не демонстрировали оказание давления на Меркель и еврократию. В реальности это снижает возможности противников ЕС в рамках ЕС и ослабляет их. А Британия, таким образом, не становится центром притяжения для всех недовольных", — подчеркнул эксперт.

"В ЕС имела место серьезная ссора, но ситуация все еще подвешенная и, возможно, за кулисами идет торг по поводу какого-то особого статуса Великобритании. А этого и добивался Дэвид Кэмерон от еврократии: уважения и поддержки фунта, уважения к интересам британских компаний на европейском рынке. Думаю, что в конечном итоге сделки не будет, и британцы этой торгашеской позицией, и нерешительностью только ослабят свои позиции в Европе", — заключил Василий Колташов.

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Темы Brexit Евросоюз Василий Колташов
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