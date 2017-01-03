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Источник Правда.Ру

Марин Ле Пен не может получить "предвыборный" кредит в банках Франции

Мир » Европа

Тот факт, что в финансировании собственной президентской кампании ей пришлось столкнуться с серьезными затруднениями, подтвердила лидер "Национального фронта"  Марин Ле Пен.

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Выступая в эфире телеканала BFM-TV, политик сообщила, что в настоящее время ей не хватает € 6 млн для того, чтобы обеспечить должные условия для участия в предвыборном марафоне.

При этом, с горечью отметила Ле Пен, ни один французский банк не согласился предоставить ей кредит на ведение предвыборной кампании.

Лидер НФ отметила, что "французские банки беспрепятственно предоставляют кредиты для остальных партий".

"Я расцениваю это как политический жест со стороны французских финансовых институтов. Это многое говорит об уровне демократии в нашей стране", - подчеркнула Ле Пен.

В подобных обстоятельствах НФ оказался вынужден искать финансирование за пределами Франции. "Я обратилась в ряд европейских, американских, российских банков", - сообщила Ле Пен, не уточнив при этом,  о каких именно фининститутах идет речь.

Это уже не первый случай, когда НФ вынужден изыскивать денежные средства за границей. В 2014 году Ле Пен получила кредит в размере 9 млн евро для финансирования своей кампании в Первом Чешско-Российском банке. Данный факт вызвал серьезную полемику во Франции, хотя это и не помешало НФ серьезно укрепить свои политические позиции на региональных, а затем и департаментских выборах. При этом Ле Пен подчеркивала, что кредит был выдан на "обычных условиях". "Средства на финансирование партии были получены абсолютно законно", - заявляла тогда лидер НФ.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, согласно проведенному в начале декабря опросу, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон при любых возможных вариантах развития событий выйдут во второй тур президентских выборов.

В первом туре выборов за Фийона намерены проголосовать от 23% до 29% опрошенных, за Ле Пен - от 24% до 26%. Во втором туре президентских выборов Фийон значительно опережает Ле Пен - 67% против 33% соответственно.

При этом, заявивший  о своем участии в президентских выборах 2017 года премьер-министр Франции Мануэль Вальс в случае победы на праймериз Соцпартии сможет набрать в первом туре всего 20-21% голосов, чего будет недостаточно для того, чтобы он прошел во второй тур.

27 ноября во Франции прошел второй тур праймериз правоцентристов. За статус кандидата от консерваторов боролись два политика - бывший премьер-министр Франсуа Фийон и мэр города Бордо Ален Жюппе. 

В борьбу за право баллотироваться от крупнейшей оппозиционной силы Франции вступили семь кандидатов: экс-президент Николя Саркози, Фийон, который при Саркози возглавлял правительство, Ален Жюппе, работавший премьером при Жаке Ширака, а также депутаты Брюно Ле Мэр, Натали Костюшко-Моризе, Жан-Фредерик Пуасон и Жан-Франсуа Копе.

Эксперты в один голос предрекали финал Жюппе - Саркози. Однако после серии дебатов, где Фийон спокойно, четко, уверенно и убедительно отстаивал преимущества своей программы, бывший премьер стал фаворитом гонки. В первом туре Фийон одержал сенсационную победу, получив 44,1% голосов. Жюппе занял вторую строчку с 28,6%, а Саркози остался "за бортом", набрав лишь 20,7%.

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Темы Француия Марин Ле Пен Народный фронт
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