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Источник Правда.Ру

Япония не исключает возможность размещения баз США на двух островах Курил

Мир » Азия » Дальний Восток

Токио не исключает возможность размещения на двух островах южных Курил американских военных баз. Об этом заявил секретарь Национального совета безопасности Японии Сётаро Яти.

Япония не исключает возможность размещения баз США на двух остро
Фото: AP

Как пишет газета "Асахи", оптимизм Японии в отношении достижения прогресса по территориальному вопросу стал ослабевать. В начале ноября приехавший в Москву секретарь Национального совета безопасности Японии Сётаро Яти встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Как сообщили изданию многочисленные правительственные источники, Патрушев спросил, "будут ли размещены на островах американские базы" в случае передачи Японии двух островов, как это прописано в Совместной декларации 1956 года. Яти ответил: "Такая возможность есть".

По словам правительственных чиновников Японии, "ответ Яти сам собой разумеется", так как если острова будут находиться под суверенитетом Японии, на них будет распространяться договор безопасности между Японией и США.

Ранее сообщалось, что на встрече Патрушева и Яти в Москве 9 ноября рассматривались вопросы региональной и международной безопасности. Отдельное внимание было уделено "основным вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также российско-японскому сотрудничеству в сфере безопасности".

Напомним, ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о незыблемости позиции его страны в отношении Курил. Токио по-прежнему будет претендовать на владение всех четырех спорных островов: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир. Такое заявление глава японского правительства сделал в ответ на сообщения СМИ о том, что Токио может "пожертвовать" двумя островами, чтобы заключить мирный договор.

Также стало известно, что власти Японии лоббирует инвестирование компаний страны в российские проекты, чтобы обеспечить прорыв в решении вопроса о мирном договоре и территориальной принадлежности Курил. Как сообщил один из источников в японском правительстве, "во главе экономического сотрудничества находится частный сектор, и сейчас правительство нанимает компании". В мае японская сторона выдвинула предложения по сотрудничеству в восьми областях.

"Это и есть часть подхода к решению "территориальной проблемы" и подписанию мирного договора. Детали этого нового подхода не раскрыты. Это две вещи, которые непосредственно между собой связаны. То есть, экономическое сотрудничество и решение территориальной проблемы. И японцы, в общем-то, не скрывают, что этот план экономического сотрудничества, который предусматривает японские инвестиции, совместные проекты в восьми областях, нацелен на то, чтобы создать благоприятную атмосферу для решения "территориальной проблемы".

Если говорить прямо, японцы рассчитывают, что Россия, будучи благодарной за руку помощи, это по достоинству оценит и пойдет на уступки. Можно сказать, что японцы пытаются подкупить Россию. Но это не новый подход. Есть две вещи: экономика и политика. И когда два субъекта взаимодействуют, то зачастую экономика используется в интересах политики, а политика используется в интересах экономики. Японцы этот принцип давно уже исповедуют и пытаются реализовывать в отношениях с Россией.

Японцы зашли с другого конца. То есть, они не требуют острова, обещая помощь, а теперь говорят так: вот вам помощь, надеемся, вы пойдете нам на встречу. Путин же сказал, что мы не торгуем территориями. Он вещи своими именами назвал, без обиняков. Если интерпретировать эти заявления, то мы считаем, что эти две вещи не связаны. Не нужно их увязывать и пытаться с помощью экономических рычагов давить на Россию. Мирный договор и территориальная проблема это одна вещь, а экономическое сотрудничество — другая", — рассказал ранее Pravda.Ru руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой оговаривалось что Токио после заключения мирного договора получит Хабомаи и Шикотан, а вопрос Кунашира и Итурупа даже не обсуждался. По мнению экспертов, именно разграничение статуса двух пар островов и создало основные трудности для всего переговорного процесса на протяжении 60 лет.

Напомним, что в ходе саммита Россия — АСЕАН Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог с Японией, однако продавать ничего (Курилы), не собирается. "Мы ничего не продаём. Мы готовы купить многое, но ничего не продаём. Мы готовы и хотим вести диалог со всеми нашими партнёрами, в том числе и с Японией, включая заключение мирного договора, в контексте которого обсуждаем и территориальный вопрос", — отметил президент РФ.


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Темы Курилы Япония
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