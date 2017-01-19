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Источник Правда.Ру

Китай озвучил стратегические планы на Россию

Мир » Азия

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о стремлении создать рамки отношений с крупными державами, для которых характерны стабильность и сбалансированный рост.

Китай озвучил стратегические планы на Россию

Как сообщил он на на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем и председателем Генеральной ассамблеи ООН Питером Томпсоном в женевском Дворце наций 18 января, Китай будет строить новый режим отношений с США, а также всестороннее стратегическое сотрудничество с Россией.

Как сообщает Лайф, говоря об отношениях с Москвой, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин намерен поддерживать с РФ всеобъемлющее "стратегическое партнёрство и координацию". С Вашингтоном же Китай "будет стремиться построить новую модель" отношений, с Европой займётся партнёрством для роста и реформ, с государствами БРИКС — во имя единства и сотрудничества.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин отдельно отметил стремление нашей страны к развитию отношений с Китаем, Японией и Индией. Президент подчеркнул, что переориентация России на сотрудничество с Азией вместо былого сотрудничества с Европой продиктована "долгосрочными национальными интересами" и глобальным развитием.

"Сотрудничество с Китаем и Индией — это поиск альтернативы односторонней ориентации на западные страны. Но эта переориентация царит в себе некоторые риски. Действительно, Китай — самая динамичная экономика в мире, и такая альтернатива в условиях экономических санкций и давления на Россию со стороны Запада, помогает усилить переговорную силу России. Однако Китай также является и очень жестким конкурентом для России, в частности, со своим глобальным интеграционным проектом "Новый Шелковый путь". Он неизбежно выступает как конкурент нашему Евразийскому союзу и втягивает в свою орбиту те страны, с которыми мы хотим укрепить сотрудничество. Например, в последний год резко возросли инвестиции Китая в Казахстан, а российские инвестиции туда за последние два года упали.

Россия, конечно, рассчитывает получить с помощью Китая дополнительные возможности для маневра. Но надо учитывать, что Россия интересует Китай, прежде всего, как поставщик сырья. Этот знаменитый проект "Сила Сибири" связан с поставками газа в Китай для китайской промышленности. Но тут, слава Богу, Россия стремится организовать производство полуфабрикатов на нашей территории и поставлять уже полуфабрикаты для металлургии и нефтехимии Китая. Но тем не менее это встраивание в воспроизводственные цепочки другой страны. А надо учитывать, что перспективы китайской экономики не так радужны в условиях мирового экономического кризиса. Потому что главный покупатель китайских товаров это США, а американская экономика явно находится в застое. Это оживление, которое последние год-два под влиянием, видимо, сланцевой революции происходило в американской экономике, быстро выдыхается. И может получиться так, что наша переориентация на Восток и, прежде всего, на Китай, приведет к тому, что мы встроимся в воспроизводственные цепочки Китая, а вот какова перспектива Китая на западных рынках, это совершенно неочевидно", — рассказал ранее Pravda.Ru завкафедрой политической экономии РЭУ им Плеханова, доктор экономических наук Руслан Дзарасов.

Отметим, в октябре, в ходе саммита БРИКС в индийском штате Гоа президент России Владимир Путин встретился с китайским коллегой Си Цзиньпином. Председатель КНР назвал Путина своим старым другом и предложил скоординировать действия двух стран на международной арене. "Будучи членами Совбеза ООН, а также ведущими странами, мы должны усилить нашу с вами координацию и взаимодействие в рамках многосторонних структур", — заявил Си Цзиньпин.

Он также добавил, что "решать ключевые вопросы необходимо, став на позиции нашей с вами координации, и тем самым, совместными усилиями добиться более справедливого и рационального миропорядка".

"Западные СМИ любят преувеличивать любые незначительные разногласия между Китаем и Россией, — писал ранее Global Times. — США не в состоянии свалить китайского дракона и русского медведя одновременно. Они не понимают устойчивости и открытости китайско-российских отношений. Китайско-российские отношения устанавливаются на равных позициях с взаимным уважением. Эти две крупные мировые державы чувствуют себя полноценно и не обременены своей стратегической кооперацией".

Добавим, союз России и Китая не на шутку пугает США. По мнению старшего научного сотрудника "Проекта международного порядка и стратегии" Института Брукингса и колумниста The Washington Post Роберта Кагана, возросшее мировое влияние России и Китая и их возможный союз является самой большой угрозой, с которой Америке предстоит столкнуться в ближайшие десятилетия. По его словам, эта угроза важнее терроризма, поскольку она способна перевернуть весь мир.

"Только эти две великие державы обладают способностью перевернуть мировой порядок, который уже давно обеспечивал благополучие и безопасность американцев. Безошибочные гегемонистские амбиции Китая и России угрожают стабильности и безопасности в двух наиболее важных регионах - Восточной Азии и Китае", - сказал Роберт Каган в ходе заседания комитета.

"Обе страны рассматривают США в качестве главного препятствия на пути их амбиций и, следовательно, стремятся ослабить американское руководство международным порядком и безопасностью, стоящее на пути достижения того, что Россия и Китай считают своей судьбой", - заявил Каган.

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