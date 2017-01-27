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Источник Правда.Ру

Скончался первый глава ЛНР Валерий Болотов

Мир

Первый глава самопровозглашенной Луганской республики Валерий Болотов скончался на 47-м году жизни. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил спикер парламента Новоросии Олег Царев.

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Фото: Facebook/Валерий Болотов

По его словам, политик умер в своем доме в Московской области. Об этом Цареву рассказала супруга Болотова. Точные причины его смерти неизвестны.

Также смерть "народного губернатора" подтвердил экс-глава Донецкой народной республики Александр Бородай.

"Болотов был первым руководителем Луганской народной республики и являлся членом Союза добровольцев Донбасса. Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР", — сказал Бородай.

Бородай заявил, что от имени Союза добровольцев Донбасса предложит властям ЛНР увековечить память первого лидера непризнанной республики, поставив памятник.

Болотов был одним из участников выступлений против новых киевских властей весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности народного губернатора Луганской области.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в апреле 2014 года на народном сходе жителей Луганска Валерий Болотов был избран временно исполняющим обязанности "народного губернатора" Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров "армии Юго-Востока". 14 августа 2014 год ушел в отставку после ранения. Его сменил на посту главы ЛНР Игорь Плотницкий, позже подписавший минские соглашения. Болотов — уроженец города Стаханова Луганской области. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в конфликтах 1989 и 1990 годов в Ереване и Нагорном Карабахе, был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.

После этого Андрей Болотов активно занимался организацией поставок гуманитарной помощи на Донбасс.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014 года по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции против республик. По данным ООН, жертвами конфликта стали более девяти тысяч человек.

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