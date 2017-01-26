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Американского актера задержали во время акции протеста против Трампа

Мир

  

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Фото: AP

Американский актер Шайа Лабаф был арестован в ходе организованной им в Нью-Йорке уличной акции "Ему нас не разобщить". Она была направлена против президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает портал TMZ.

По задумке Лабафа и его единомышленников, в рамках акции любой желающий может подойти к установленной на улице камере и произнести фразу "Ему нас не разобщить".

Однако что-то пошло не так: актеру не понравилось высказывание одного из участников акции, и он атаковал прохожего. Место инцидента Лабаф покинул в наручниках в сопровождении стражей порядка.

Стоит отметить, что актер, известный по фильмам "Трансформеры" и "Нимфоманка" нередко устраивает эпатажные выходки, передает ТАСС.  

О том, что вытворяют американцы, выступающие против Трампа, все чаще пишут СМИ. К примеру, недавно таблоиды сообщили, что активисты экологической организации Greenpeace, недовольные приходом к власти в США новой администрации устроили необычную акцию протеста. Забравшись на строительный подъемный кран в центре Вашингтона, они свесили с его стрелы огромное полотнище с надписью "Сопротивляйтесь!".

Призыв адресован "всем тем, кто хочет во имя лучшего будущего Америки оказывать сопротивление нападкам Трампа на экологическую, социальную, экономическую и образовательную справедливость".

Смысл затеи заключался, помимо всего прочего, в том, что призыв к гражданскому неповиновению находился в зоне прямой видимости из Белого дома. Размер полотнища составлял приблизительно 20 на 10 метров.

Все чаще в подобных новостях фигурируют звезды. К примеру, в минувшие выходные знаменитости вышли на улицы Вашингтона, чтобы поддержать более полумиллиона участников акции, которую организовали противники 45-го президента. Американский телеканал CBS вел прямую трансляцию массовой демонстрации.

Десятки знаменитостей выступили в поддержку соблюдения прав женщин во время длившейся почти весь день акции протеста в Вашингтоне. Среди них были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл, а также известная американская феминистка и журналистка Глория Стайнем.

Трамп уже ответил тем, кто проводит против него акции протеста.

"Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию", - написал Трамп на своей официальной странице в сети микробиологов Twitter. Президент США при этом добавил: "Мирные протесты являются принципиальной особенностью нашей демократии. Пусть я и не всегда согласен, я признаю право людей выражать свое мнение".

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