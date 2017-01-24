Британия раскручивает маховик ассигнований на ядерное оружие

СМИ сообщили, что Лондон не стал информировать общественность в июне 2016 года о неудачном запуске не оснащенной ядерным боезарядом ракеты Trident с борта британской подводной лодки Vengeance по просьбе властей США.

Пуск был произведен в июне прошлого года у побережья Флориды с Vengeance, одной из четырех британских ядерных подлодок, однако информация об этом просочилась только сейчас. Запуск стал единственным за четыре года, и теперь могут возникнуть серьезные опасения относительно надежности ракеты. Trident II D5, которая не была оснащена ядерным боезарядом, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья США.

Объяснения по поводу инцидента премьер-министр Тереза Мэй дала только 22 января, несмотря на то что непосредственно в момент запуска не занимала свой нынешний пост. Она фактически признала, что во время испытания произошел сбой, но добавила, что "такие (неудачные) испытания, так или иначе, случаются".

После этого возмущенные фактом скрытия информации депутаты палаты общин вызвали для объяснений министра обороны Майкла Фэллона, который занимал данный пост и в кабинете Кэмерона. Однако последний не только не стал предоставлять им полную информацию о происшествии, но даже не подтвердил сам факт инцидента.

Ситуацию Правде.Ру прокомментировал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров:

— Надо понять цели утечки информации. Дело в том, что сейчас в Лондоне идет борьба за увеличение ассигнований на модернизацию стратегических ядерных сил. Я вчера смотрел интервью Терезы Мэй. Она никак не хотела подписываться под словами о том, что был сбой при запуске ракеты. Премьер-министр не имеет право врать, говорить явную неправду. За это можно серьезно поплатиться в будущем.

Поэтому если предположить, что кто-то специально организовал такую утечку, под которой британские власти не подписывались, то им эта утечка выгодна для того, чтобы сейчас раскрутить маховик ассигнований на модернизацию стратегических ядерных сил. Но если предположить, что действительно был сбой в испытаниях ракеты, хотя ракеты Trident всегда считались надежными, долговечными, то это серьезный сигнал того, что стратегические силы Англии находятся в плохом состоянии. Но тут, не имея точной информации, однозначных выводов сделать нельзя.

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