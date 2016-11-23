Названы лидеры в номинации "Человек года" по версии Time

В традиционной номинации "Человек года" журнала "Time", которая определяет наиболее популярных и влиятельных медиа-персон года, российский президент Владимир Путин поднялся на третье место, оставив позади британского премьер-министра Терезу Мей, которую пока поддержали лишь 5% читателей журнала, а также лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон — у обоих фиксируется по 2% читательской поддержки.

Как сообщает Лайф, на первом и втором местах расположились основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и избранный президент США Дональд Трамп. За них на данный момент проголосовало 14% и 12% соответственно.

По мнению экспертов, результаты голосования в номинации "Человек года" отражают картину мирового информационного поля, которое в этом году было практически полностью сфокусировано на президентских выборах в США. Wikileaks опубликовал в преддверии них огромный массив документов, касающихся нарушений и разного рода неприглядных страниц из личной переписки высокопоставленных представителей руководства предвыборного штаба Клинтон, включая материалы по её помощнице Хуме Абедин и главе штаба Джону Подесте.

Окончательные итоги голосования будут подведены в декабре, а победитель окажется на итоговом выпуске журнала Time.

Отметим, Владимир Путин уже признавался авторитетным американским изданием главной персоной года — в 2007 году. Ранее Pravda.Ru писала, что количество поклонников российского президента на Западе растет.

Результаты опроса YouGov и The Economist показывают, что всего 27% зарегистрированных республиканцев негативно относятся к российскому президенту. При этом два года назад этот показатель составлял 66%. При этом в ходе опроса 85% республиканцев назвали Путина сильным лидером, в то время как всего 18% респондентов сказали то же самое о президенте США Бараке Обаме.

Что касается избирателей, поддерживающих кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа, то среди них рейтинг поддержки российского президента еще выше: каждый третий его сторонник сказал, что положительно относится к Путину.

Журналисты FT отмечают, что этот сдвиг в восприятии пришелся на период, когда отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне со времен "холодной войны". Примечательно, что, по словам некоторых сторонников Трампа, это противостояние вызвало у них еще больше симпатии к Путину.

Ранее в ходе опроса социологического института Forsa выяснилось, что многие сторонники оппозиционных немецких партий "Альтернатива для Германии" и "Левые" доверяют Владимиру Путину больше, чем канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. По мнению всемирно известной Financial Times, "президент России Владимир Путин является примером по-настоящему сильного лидера" — и это "отражение глобального тренда".

Французское агентство AFP включило президента России Владимира Путина в тройку наиболее влиятельных политиков, кроме того Foreign Policy снова включил Путина в рейтинг "глобальных мыслителей" планеты.

Также Forbes уже третий год подряд называет Владимира Путина самым влиятельным в мире человеком — при этом Обама остается далеко позади. Американский политолог Дуглас Шон заявил, что "в некотором смысле победитель президентских выборов 2016 года уже ясен — это Владимир Путин"

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