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Источник Правда.Ру

Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь

Мир

В "Твиттере" пользуется спросом аккаунт Mickey McCauley. Его автор -Джон Мигель Макколи — прославился в Сети тем, что предложил другим пользователям пожаловаться на свою жизнь. Все желающие могут посетовать на свои проблемы и услышать слова поддержки или утешения. Твит набрал тысячи лайков. Некоторые жалобы вызывают даже уидивление — в частности, "мои коты не уважают меня и мое жилище".

Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Фото: Архив Pravda. Ru

Не прошло и несколько дней, как Макколи заявил, что он устал слышать вечные стоны. При этом интернет-пользователь заявил: "Друзья, я отстаю на 49 часов от ваших твитов, но я стараюсь отвечать каждому. Извините, что приходится ждать. Все это безумно круто".

"В нашем поганом мире жалобы на небольшие неприятности могут показаться мелкими и эгоистичными. Но не здесь, друг. Расскажи мне про свои малозначимые обиды", — заявил мужчина в соцсети.

Ранее появилась информация, что новая интернет-загадка взбудоражила пользователей Сети. Фото выложила австралийская организация Sunshine Coast Snake Catchers, занимающаяся поимкой змей. Она предложила пользователям Facebook найти на снимке спрятавшегося питона, сообщал"Правда.Ру".

Фотозагадки — популярное развлечение в соцсетях. Недавно в интернете появился снимок корабля-призрака на Москве-реке. При первом взгляде на фото кажется, что под мостом проходит корабль.

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