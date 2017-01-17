Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ

НАТО следует упразднить и создать новую структуру с участием России, призвала лидер левых Германии Сара Вагенкнехт. Об этом сообщает Die Zeit. Как передает издание, немецкий политик сделала данное заявление в поддержку критических слов Дональда Трампа в адрес "устаревшего НАТО". По её словам, Трамп "безжалостно вскрыл ошибки и упущения правительства Германии".

Трамп назвал НАТО важной, однако "устаревшей" организацией в последнем интервью газетам The Times и Bild.

"Я уже давно говорю, что у НАТО проблемы… Во-первых, альянс устарел, потому что был создан очень давно. Во-вторых, страны-члены не платят того, что должны… НАТО устарел, потому что не борется с терроризмом", — отметил Трамп. В этом же интервью он подверг критике иммиграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель и намекнул на возможную сделку с Россией по санкциям. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что "это объявление войны Европе".

Трамп и ранее говорил о бесполезности НАТО. В ноябре 2016 г. Трамп даже угрожал союзникам по альянсу прекратить поддержку, если они не увеличат отчисления в бюджет НАТО. После этого в Брюсселе заговорили о планах ЕС по увеличению расходов на оборону.

По словам министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, в самом НАТО заявления Трампа вызвали "замешательство" из-за того, что его слова "противоречат словам министра обороны США Джеймса Мэттиса".

Позже советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи объяснил значение слов Трампа об устаревании альянса НАТО.

Военный альянс НАТО, объяснил Скарамуччи, создавался в 1950-х гг. как противовес всемирному наступлению коммунизма, но с тех пор СССР давно распался на отдельные государства. Поэтому под "устареванием" НАТО Трамп понимает призыв не к роспуску Североатлантического альянса, а к его модернизации.

По оценке советника избранного президента США, сейчас НАТО работает плохо, а скорее — не работает вообще, причем "все привыкли к этому статус-кво". Великие предприниматели же, часто к негодованию окружающих, разрушают этот статус-кво, "как Стив Джобс, превративший телефон в компьютер", считает Скарамуччи. "Он [Трамп] действует как бизнесмен: он смотрит, что работает и как это может работать лучше", — заявил он.

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