Трампу не о чем договариваться с Марин Ле Пен — эксперт

Лидер "Народного фронта" Марин Ле Пен побывала с визитом в США, где посетила Trump Tower. Комментируя эту неожиданную поездку в беседе с французским телеканалом BFMTV, она заявила, что это никак не было связано с ее желанием встретиться лично с избранным президентом Дональдом Трампом., более того, эта встреча и не планировалась.

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"Вы знаете, что мы ищем финансирование во всем мире, так почему же не искать его в США?" — заявила Ле Пен.

О том, зачем Марин Ле Пен побывала в Соединенных Штатах, Pravda.Ru спросила у эксперта по Франции, ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова.

— Марин Ле Пен, по ее словам, ищет финансирование по всему миру. Может ли найти его в Trump Tower?

— Мне трудно сказать что-то определенное, потому что, думаю, американцы будут довольствоваться какими-то коммерческими интересами, а не политическими. А поддержка какого-то политического деятеля — это не в ходит в вопросы бизнеса. Поэтому, я, конечно, не исключаю, что она может найти каких-то спонсоров себе, но мне представляется, что это будет довольно сложным, затруднительным делом, учитывая, что бизнес там все-таки доминирует. А давать деньги просто так, в расчете на какую-то отдачу, или что-то еще, наверное, американцы не будут.

— Какова будет политика Трампа в отношении Франции? Ставит ли он на Ле Пен?

— Трамп, судя по его интервью газете Times, про Францию вообще не говорил, а говорил, прежде всего, о Меркель, рассматривая Германию как первостепенного союзника США, контрагента. А Франция уже на вторых ролях, не на первых.

Не знаю, случайно это или нет, потому что Трамп во внешней политике, как мне представляется, не очень большой дока, а поэтому мог допустить в этом плане какие-то оплошности. Но, тем не менее, я думаю, что так или иначе ему придется решать европейские проблемы, прежде всего, с франко-германским тандемом, а с учетом того, что во Франции изменится глава государства, и пройдут выборы в национальную ассамблею, в парламент, и там тоже будут изменения, то Франция тоже со второй половины этого года будет корректировать свою внешнюю политику. Поэтому, я думаю, что для американцев это не первостепенная головная боль, и в этом плане, я бы не стал строить догадки.

— То есть, с Ле Пен ему договариваться не о чем?

— Ну да. Конечно, победа Ле Пен на этих президентских выборах очень проблематична, она выходит во второй тур, но, тем не менее, задача победы во втором туре для нее очень сложна и маловероятна. В этой связи, главным фаворитом остается правоцентрист Фийон, он имеет больше всего шансов занять кресло президента Франции.