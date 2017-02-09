"Черный юмор" от Charlie Hebdo: канцлер Германии и отрубленная голова Мартина Шульца

Очередной номер немецкой версии Charlie Hebdo выйдет в четверг с очень зловещей картинкой на обложке: карикатурная Ангела Меркель потрясает отрубленной головой второго кандидата на предстоящих выборах в Бундестаг Мартина Шульца.

Фото: AP

В одной руке у немецкого канцлера зажат окровавленный нож, другой она держит за волосы позеленевшую часть тела Шульца. Рядом помещена миниатюра обложки журнала Der Spiegel, на которой ранее был изображен президент США Дональд Трамп с головой статуи Свободы в руке. Справа подпись: "Читатели Spiegel вне себя".

Как пишет газета Bild, ссылаясь на редакцию немецкой версии Charlie Hebdo, данная цитата была "жестом уважения к коллегам в Гамбурге". Карикатуристы из французского сатирического журнала поясняют: "Нас обвинили в нарушении журналистской этики? Ну что же, теперь мы сидим в одной лодке!".

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", 4 февраля немецкий еженедельник Der Spiegel вышел с карикатурой на президента США Дональда Трампа на обложке 4 февраля. Позже обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин подверг критике данную карикатуру и опубликовал материал под названием "Обложка Spiegel обесценивает журналистику".

Что же касается Charlie Hebdo, то карикатуристы издания давно потеряли всякие границы в своем "творчестве": на каждую трагедию, случившуюся в той или иной стране, они отвечают злыми и циничными картинками. Карикатуры, публикуемые в журнале, всегда вызывают неоднозначную реакцию - доходящую до ненависти.

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