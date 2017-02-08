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Источник Правда.Ру

Экс-посол Макфол запретил Трампу править "по-путински"

Мир

Бывшему американскому послу в России Майклу Макфолу по-прежнему не дает покоя настрой президента США Дональда Трампа на сотрудничество с нашей страной.

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Макфол недоумевает, почему Трамп "продолжает хвалить и защищть" российского президента. Экс-посол полагает, что нынешний хозяин Белого дома восхищается политикой и идеями Путина и может попробовать перенести его метод управления государством на американскую почву. "Это неприемлемо!" — волнуется Макфол.

Бывший посол США в РФ сравнил в статье для The Washington Post особенности прихода к власти и действия Путина и Трампа. Последний, как и Путин в 2000 году в отношении России, пообещал "сделать Америку снова великой". Подобно Путину, отдавшему приказ о вводе российский войск в Чечню, Трамп пригрозил отправить федеральные силы в Чикаго.

Поразительная параллель, заметим. И зададимся вопросом — какая же сейчас ситуация в Чикаго, если ее сравнивают с Чечней конца 1990-х…

Трамп и его команда, как и Путин, назвали врагами "проплаченных протестующих", журналистов и граждан предположительно "террористических" государств, продолжает Макфол.

Идеология Трампа — популистский консервативный национализм — поразительно напоминает путинизм, а электорат Трампа — национальную опору российского лидера, считает экс-посол.

Несмотря на то что члены администрации высказывают различные точки зрения, сам Трамп продолжает демонстрировать терпимость к авторитарным методам Путина в России и безразличие к антидемократическим и бесчеловечным действиям за границей. Эти параллели могут помочь объяснить, почему оба лидера вроде бы восхищаются друг другом, утверждает Макфол.

Но он не унывает — американские демократические институты, СМИ и гражданское общество в целом куда более устойчивы, чем российские в 2000 году. А американское общество, как это показывают события недавних дней, более готово и способно защитить демократию, чем российское общество в 2000 году, уверен Макфол.

И еще один странный аргумент. Если бы США находились в таком же состоянии, что России в 2000 году, большой вопрос, готово ли было бы американское общество защищать такую демократию.

Ранее Майкл Макфол неоднократно выражал уверенность во вмешательстве нашей страны в выборы президента США. "Путин вмешался в наши выборы и преуспел. Молодец", — написал он в Twitter 9 ноября, через день после выборов — и когда уже всем было понятно, что выиграл Трамп.

Комментаторы тогда задали Макфолу вопрос, действительно ли он верит, что на выборы в США можно повлиять извне. А один из них иронично написал: "Что страна-"бензоколонка" творит, а?!"

Он также призывает искать новые форматы противодействия России. "Нам нужно искать новые методы противодействия. Кремль стал более умелым в распространении своих идей и поддержке друзей, и мы тоже должны. Нам нужно относиться к распространению демократических идей, прежде всего, как к проекту в сфере образования и почти никогда как к военной кампании", — отмечал экс-посол в статье, опубликованной в июле прошлого года в газете The New York Times.

Бывший посол вообще крайне опечален тем, что "в последние годы Москве успешно удается представлять в других странах свою точку зрения на происходящие события".Майкл Макфол возглавлял американское посольство в 20123–2015 годах. В Москве считают, что это было одно из самых неудачных решений США в истории дипломатических отношений между двумя странами.

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