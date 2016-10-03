Вадим Горшенин: Россия открыла новую страницу в отношениях с США

Президент России Владимир Путин указом от 3 октября приостановил действие соглашения с США об утилизации оружейного плутония из-за недружественных действий Вашингтона.

Вадим Горшенин

Кроме того, в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что действие договора возобновится, если Вашингтон отменит закон Сергея Магнитского, отменит все санкции в отношении России, а также компенсирует потери от этих ограничений, в том числе потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении США. Также Москва возобновит соглашение, если США сократит военную инфраструктуру и численности войск на территории стран НАТО, вступивших в Альянс после 2000 года.

Выход из соглашения с Вашингтоном по плутонию прокомментировал председатель совета директоров холдинга интернет-ресурсов Правда.Ру Вадим Горшенин. Он отметил три ключевых момента, на которые следует обратить внимание.

— Первое — подготовка такого решения по ведомственному принципу не могла обойтись без участия, оценок и предложений Сергея Кириенко, которому в последнюю неделю все либеральные издания предсказывают пост первого заместителя руководителя кремлевской администрации;

Второе — очевидно, что Россия, наконец, готова говорить с США, проводя ревизию предыдущих договоренностей.

Здесь важно то, что об избирательности санкций Америки против России впервые заявлено языком официального документа. Важно, что поставлено условие для возобновления действия соглашения.

Простор для ревизии огромен. Например, самым болезненным для амбиций Обамы был бы анализ выполнения со стороны США Договора об СНВ-2: наши военные специалисты постоянно говорят о его нарушениях со стороны США.

Можно было бы проанализировать и Договор об избежании двойного налогообложения. Как самый приоритетный для США, он был принят в июне 1992 года. По сути — договор колониальный. Задавать вопрос, кому он больше выгоден, не имеет смысла (ознакомиться с содержанием договора можно здесь — прим. ред.).

Здесь-то можно, наверное, говорить и о третьей причине: Россия осознала, что она может, опираясь на собственные силы, развиваться дальше. Нам не надо, как в 90-е унизительно просить Вашингтон о продовольственной помощи. Мы можем обойтись и без европейского продовольствия, от чего хуже Евросоюзу, находящемуся на подпевках у Вашингтона.

Все это время, после объявления нам санкций, наездов в ПАСЕ и других международных организациях, мы, видимо, проверяли собственные силы на устойчивость. Теперь знаем: обойдемся.

Кажется, мир действительно перестает быть однополярным. Об этом, конечно, говорили и ранее. Первым крупным звонком для Запада, контролируемого Вашингтоном, стала Сирия. Теперь вот это.

И последний короткий вывод (может, он и не настолько прямолинейно следует из указа президента, но все же): Алеппо не будет сдан и отдан на владычество международной коалиции во главе с США. Как бы не относились к этому в Вашингтоне, а новая страница истории уже перевернута.﻿

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