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Источник Правда.Ру

Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма

Мир

В восточной части Черного моря проходят учения НАТО Sea Shield 2017 ("Щит моря — 2017"). В них помимо Украины принимают участие ВМС семи стран альянса (Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США и Турции). По словам экспертов, все говорит о том, что будут отрабатываться задачи, связанные с освобождением территории Донбасса и Крыма, которые, по мнению НАТО, оккупированы Россией.

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источник Pravda.Ru

Напомним, начались учения с инцидента. На этой неделе на Украине сообщили, что самолет Военно-морских сил страны Ан-26 якобы обстреляли в среду над Одесским газовым месторождением в Черном море. Об этом на своей Facebook-странице заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По самолету якобы открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации.

Однако стало известно, что украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море. После чего сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета.

Эти провокационные действия связывают с замыслом морских маневров альянса НАТО. И в этом плане Украина, подверженная, по мнению Запада, агрессии со стороны РФ, выступает на учениях Sea Shield как страна, которую военно-морская группировка НАТО должна будет защищать, передает Независимая газета.

Накануне маневров генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в Брюсселе подготовлен пакет мер по усилению военного присутствия НАТО в регионе Черного моря. Эти шаги, по мнению Столтенберга, "носят сбалансированный характер и являются ответом на решительные действия России, ее готовность использования военной силы".

Маневры обещают быть масштабными. В них задействованы 16 боевых кораблей и судов (в том числе до 8 фрегатов и корветов), 1 подводная лодка, 10 самолетов и около 3 тыс. военнослужащих.

Возглавил военно-морскую группировку новейший ракетный эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании Diamond. Но не исключено, что помимо военно-морских задач будет отработана и сухопутная операция, поскольку на эсминце находятся британские морские пехотинцы. Премьер-министр правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй назвала эти маневры эффектной демонстрацией силы. А министр обороны Майкл Фэллон, явно обращаясь к России, заявил, что данными военными шагами "Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Кроме того, стало известно, что в акваторию Черного моря вошел эскадренный миноносец Porter ВМС США. Отметим, что эсминец оснащён ракетными системами. Официальной целью присутствия корабля в акватории является "проведение операций по обеспечению безопасности на море, повышение боеспособности и возможности взаимодействия союзников и партнёров в регионе", передает "Лайф".

Напомним, Россия не раз говорила, что возвращение Крыма в состав РФ — не дискуссионный вопрос.

"Нужно уважать выбор людей (в Крыму), не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии", — заявил президент Владимир Путин, "За воссоединение с РФ проголосовали более 90% крымчан".

"У нас не было там (в Крыму) никаких боевых действий, там никто не стрелял. Никто никого не убивал. Демократия — это политика, основанная на воле народа. Как выясняется воля народа? В современном мире — с помощью голосования",- заключил он.

Надо сказать, что признают полуостров российским и на Украине. Официальный представитель страны в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук заявил, что Крым является частью России и под контроль киевских властей не вернется. Медведчук в интервью радио "Свобода" пояснил, что "де-факто, к сожалению, он [Крым] принадлежит России. Не ожидайте, что полуостров будет возвращен Украине".

По его словам, что киевские власти сами оттолкнули жителей Крыма. Медведчук подчеркнул, что "если власти Украины хотели бы вернуть полуостров, они бы не прекратили поставки электроэнергии, не перекрыли воду, не объявили экономическую блокаду, не препятствовали грузоперевозкам".

Также принадлежность Крыма России признал первый президент Украины Леонид Кравчук. "Он уже является частью российской федеральной системы. Это фактически уже Россия", — подчеркнул бывший глава государства.

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