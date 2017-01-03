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Источник Правда.Ру

Латвийский политолог: В симпатиях Трампа к России "виновны" белорусские партизаны

Мир

Принимая решения по внешнеполитическим вопросам, избранный президент США опирается на мнение своего окружения и своей семьи, которая имеет на него большое влияние.

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Фото: AP

В этом, как сообщает портал mixnews. lv, уверен латвийский политолог, преподаватель Балтийской международной академии Карлис Даукштс.

По его мнению, Трамп очень крепко связан со своей семьей. "Некоторые говорят, что его дочь Иванка и особенно ее муж Джеральд Кушнер имеют колоссальнейшее влияние на Трампа, как на человека, который выбирает свою команду", — указал эксперт в интервью радио Baltkom.

Симпатии Трампа к России очевидны и возникли они не на пустом месте, а через призму "исторической памяти" — от дальних родственников, которые были родом из Советского Союза, предполагает Даукштс.

"Дедушка и бабушка зятя Трампа Джеральда Кушнера были белорусскими партизанами. Поэтому у него сохранились воспоминания о том, что рассказывали его предки о партизанском движении в Белоруссии в годы войны. Именно эти воспоминания, наверняка оставили позитивное впечатление в отношении России, ее истории. Влияние Кушнера многие считают достаточно значимым. Как это разовьется дальше, пока не известно", — считает Даукштс.

Не секрет, что еще во время своей избирательной компании Дональд Трамп действительно неоднократно положительно отзывался о российском лидере.

Как сообщалось ранее, во время своей избирательной кампании Трамп высказывал положительное отношение к российскому президенту Владимиру Путину. Он также заявил, что может встретиться с Путиным еще до своей инаугурации. Также, избранный президент США Дональд Трамп назвал "отличным ходом" решение Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и выдворение 35 россиян.

Недавно Правда. Ру сообщала, что европейская пресса всерьез обеспокоена тем, что Трамп и Путин могут поделить Европу и устроить Ялту-2. Основываясь на сближении двух лидеров — Путина и Трампа, — автор выражает опасения, что президент США заключит невыгодную для европейцев сделку с главой Кремля.

"Это будет новая Ялта, новое разделение Европы на сферы влияния, — предостерегает автор статьи в Neue Zürcher Zeitung. — Ведь, как известно, одна из целей российского президента заключается в том, чтобы вновь сделать Россию сверхдержавой". По словам журналиста, Трамп считает, что сможет "разрубить узел и договориться с Путиным, причём так, чтобы это было выгодно обеим сторонам". Издание отмечает, что главный противник Америки сейчас — не Россия, а Китай. Именно на ослабление этой страны будут направлены все дружественные шаги навстречу РФ.

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Темы США Россия Дональд Трамп Владимир Путин семья Дональда Трампа внешнеполитические решения
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