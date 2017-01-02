Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Литве боятся "российской оккупации" и готовят партизан

Мир

Бойцы-добровольцы Союза стрелков Литвы проводят учения на случай "оккупации" со стороны России, пишет газета Times. На учениях стрелки отрабатывали "засаду", отмечает журналист издания Том Парфитт, побывавший на мероприятиях по приглашению литовской стороны. Добровольцы готовятся к партизанской борьбе, опасаясь роста напряжения, которое может быть связано с наращиванием военного потенциала стран Запада и России в Восточной Европе.

357658.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

"Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага", — рассказал газете один из участников маневров, 35-летний бизнесмен Мантас Раукис, занимающийся продажей одеял и подушек. Раукис вступил в Союз стрелков год назад из-за "крымской темы с русскими".

Ранее Правда.Ру уже сообщала о подобных учениях. Они прошли в августе этого года. 50 добровольцев из партизанского отряда "Союз стрелков" провели учения, целью которых было — выявить возможных российских шпионов, скрывавшихся в окрестностях столицы.

"Мы учились преследовать шпионов, ставить жучков в их автомобилях и сообщать командирам о результатах", — рассказал координатор учений Харольдас Даублюс.

Кроме того, в стране были сформированы партизанские отряды на случай "российской агрессии", которую они с нетерпеньем ждут. Добровольцы готовы примкнуть, в случае чего, к регулярной армии и войскам НАТО.

Между тем в другой стране Прибалтики — Эстонии — в НАТО начинают разочаровываться. Лишь 44% жителей Эстонии верят в оказание прямой военной помощи НАТО в случае угрожающей стране опасности, а 14% полагают, что Североатлантический альянс ограничился бы в таком случае оказанием политической и дипломатической поддержки. При этом 21% респондентов считают, что сам факт членства в альянсе предотвратил бы возможный конфликт. А по мнению 11%, Эстонии вообще не следует рассчитывать на помощь НАТО.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, сенатор-республиканец Джон Маккейн выступая в Эстонии заявил, что "лучший способ предотвратить дурное поведение России — с помощью надёжной, сильной армии и сильного НАТО". Как сообщает NBC, политик также заверил эстонцев, что при Трампе отношения США и НАТО останутся прежними.

Кстати, некоторым странам, в частности, Литве, будет очень сложно строить отношения с новым президентом США, уверены эксперты. Литва известна Трампу тем, что распространила по всему миру оскорбительное граффити: поцелуй Путина и Трампа. Не случайно Грибаускайте поздравила Трампа лишь в среду вечером, видимо, стыдно было. "Скоро он (Трамп) скажет нам, если вы хотите быть в безопасности, обеспечить себе защиту, выполняйте свои обязательства (по финансированию НАТО)", — сказал Delfi. lt профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витаутас Раджвилас.

Если уж Брюссель считает Литву одной из самых нищих и социально неблагополучных стран ЕС, которая никак не выберется из замкнутого круга "растущих налогов, увеличения миграции и стагнации зарплаты", то Трамп и подавно не будет расходовать силы и средства на поддержку страны, которая все свои силы бросила на идеологическую борьбу с Россией, подвергая коррозии его имидж. Трамп заявлял, что страны Балтии должны прекратить пользоваться американской щедростью. Более того, он заявил, что если прибалтам не нравится соседство с Россией, то они могут переехать в Африку.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


Литва начала "войну" с Россией
Темы НАТО Литва
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Академик Михаил Данилов и его "шлюпка"
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Здравоохранение
Страсти вокруг "Боярышника"
Читательский топ
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
В Китае нашли отлично сохранившийся меч возрастом 2300 лет. ВИДЕО
Названо "самое страшное место в мире"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"

"Ответный удар" России за ее "хакерские взломы" от уходящего американского президента нанесен, путь и поздно, но   "очень правильно". 

NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Общество
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Культура
В Китае нашли отлично сохранившийся меч возрастом 2300 лет. ВИДЕО
Южная Америка
США деколонизировали Аргентину и Бразилию

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США деколонизировали Аргентину и Бразилию
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Мир
CNN: Путин снова умыл Обаму
Украина
В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома

Жители Запорожья накануне Нового года смогли посмотреть "Иронию судьбы" на очень большом экране: фильм транслировали на стене одной из многоэтажек в Хортицком районе.

В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Политика
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Общество
Патриарх Кирилл: Уходящий год был одним из самых трудных в XXI веке
Мир
Хор из США исполнил гимн России в память о жертвах крушения Ту-154. ВИДЕО
Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Елка примиряет всех и каждого Игорь Буккер
Комментарии
александр семенов(Одноклассники) В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Златоуст Рыжебородов Разозленные китайцы порубили грузин в Имерети
Златоуст Рыжебородов Разозленные китайцы порубили грузин в Имерети
Spassky Kochan Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Spassky Kochan Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Златоуст Рыжебородов Разозленные китайцы порубили грузин в Имерети
strateg s Робогеддон: Ваши рабочие места получат роботы
strateg s "Американцы улыбаются, когда в России говорят о независимости"
strateg s В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Guglielmo Tell Пять достижений и один провал 2016 года
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?