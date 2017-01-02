В Литве боятся "российской оккупации" и готовят партизан

Бойцы-добровольцы Союза стрелков Литвы проводят учения на случай "оккупации" со стороны России, пишет газета Times. На учениях стрелки отрабатывали "засаду", отмечает журналист издания Том Парфитт, побывавший на мероприятиях по приглашению литовской стороны. Добровольцы готовятся к партизанской борьбе, опасаясь роста напряжения, которое может быть связано с наращиванием военного потенциала стран Запада и России в Восточной Европе.

Источник фото: архив Правды.Ру

"Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага", — рассказал газете один из участников маневров, 35-летний бизнесмен Мантас Раукис, занимающийся продажей одеял и подушек. Раукис вступил в Союз стрелков год назад из-за "крымской темы с русскими".

Ранее Правда.Ру уже сообщала о подобных учениях. Они прошли в августе этого года. 50 добровольцев из партизанского отряда "Союз стрелков" провели учения, целью которых было — выявить возможных российских шпионов, скрывавшихся в окрестностях столицы.

"Мы учились преследовать шпионов, ставить жучков в их автомобилях и сообщать командирам о результатах", — рассказал координатор учений Харольдас Даублюс.

Кроме того, в стране были сформированы партизанские отряды на случай "российской агрессии", которую они с нетерпеньем ждут. Добровольцы готовы примкнуть, в случае чего, к регулярной армии и войскам НАТО.

Между тем в другой стране Прибалтики — Эстонии — в НАТО начинают разочаровываться. Лишь 44% жителей Эстонии верят в оказание прямой военной помощи НАТО в случае угрожающей стране опасности, а 14% полагают, что Североатлантический альянс ограничился бы в таком случае оказанием политической и дипломатической поддержки. При этом 21% респондентов считают, что сам факт членства в альянсе предотвратил бы возможный конфликт. А по мнению 11%, Эстонии вообще не следует рассчитывать на помощь НАТО.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, сенатор-республиканец Джон Маккейн выступая в Эстонии заявил, что "лучший способ предотвратить дурное поведение России — с помощью надёжной, сильной армии и сильного НАТО". Как сообщает NBC, политик также заверил эстонцев, что при Трампе отношения США и НАТО останутся прежними.

Кстати, некоторым странам, в частности, Литве, будет очень сложно строить отношения с новым президентом США, уверены эксперты. Литва известна Трампу тем, что распространила по всему миру оскорбительное граффити: поцелуй Путина и Трампа. Не случайно Грибаускайте поздравила Трампа лишь в среду вечером, видимо, стыдно было. "Скоро он (Трамп) скажет нам, если вы хотите быть в безопасности, обеспечить себе защиту, выполняйте свои обязательства (по финансированию НАТО)", — сказал Delfi. lt профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витаутас Раджвилас.

Если уж Брюссель считает Литву одной из самых нищих и социально неблагополучных стран ЕС, которая никак не выберется из замкнутого круга "растущих налогов, увеличения миграции и стагнации зарплаты", то Трамп и подавно не будет расходовать силы и средства на поддержку страны, которая все свои силы бросила на идеологическую борьбу с Россией, подвергая коррозии его имидж. Трамп заявлял, что страны Балтии должны прекратить пользоваться американской щедростью. Более того, он заявил, что если прибалтам не нравится соседство с Россией, то они могут переехать в Африку.

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