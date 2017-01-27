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Источник Правда.Ру

Иудина десятка: Информатор WADA получит от МОК $10 тыс. в месяц

Спорт

 

Хакерская группировка Fancy Bear опубликовала секретный двухлетний контракт экс-работника РУСАДА (Российского антидопингового агентства) Виталия Степанова с Международным олимпийским комитетом.

Напомним, информатор WADA Степанов в 2014 году на весь мир заявил о системе применения допинга в российской лёгкой атлетике. Сейчас он вместе с женой живёт в США.

Согласно документу, Степанов будет консультировать МОК по вопросам создания нового независимого органа по допинг-тестированию, разработки программы поощрения информаторов и работы с системой перепроверки допинг-проб.

Зарплата Степанова составит 10 тысяч долларов в месяц. Контракт действует до 31 декабря 2018 года. Кроме того, Степанову будет запрещено отправлять какую-либо информацию в национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации без ведома МОК и контактировать с организационными комитетами по проведению Олимпиад, передает "Лайф".

Как ранее сообщали СМИ, прыгунья Татьяна Лебедева, была лишена двух серебряных медалей Пекина-2008 -в связи с нахождением новых способов обнаружения следов туринабола. Позже стало известно, что следующей после нее "допинговой" жертвой отъёма у России олимпийских медалей, скорее всего, станет наша эстафетная команда на дистанции 4×400 метров в Лондоне-2012.

На Играх 2012 года россиянки Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх провели прекрасный забег, проиграв только недосягаемым американкам и оставив позади сборную Ямайки. Как свидетельствуют внутренние документы WADA, запрещённый препарат туринабол после перепроверки допинг-проб нашли у Антонины Кривошапки.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 9 декабря на пресс-конференции в Лондоне представлена вторая часть доклада о расследовании независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Выводы, представленные Маклареном в первой части доклада, остались неизменными. Он продолжает утверждать, что покрывательство использования спортсменами допинга носило в России беспрецедентные масштабы.

Никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.

Сразу после этого доклада у России отобрали право на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи в 2017 году. Инициаторами этого, фактически, выступили бобслеисты США, заявив о своем бойкоте этих соревнований. К ним вскоре присоединилась сборная Латвии.

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