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Источник Правда.Ру

ФИФА гарантировала проведение ЧМ-2018 именно в России

Спорт

Скандалы в российском спорте, связанные с допингом, не могут повлиять на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью агентству Associated Press заявил, что расследования по этому вопросу никак не связаны с турнирами Международной федерации футбола.

Инфантино: Допинговые скандалы не повлияют на проведение ЧМ-2018
Эмблема чемпионата мира по футболу. Источник фото: АР

"Не в моей компетенции оценивать доклад (Макларена) о допинге в российском спорте, — цитирует Инфантино ТАСС. — Как президент ФИФА, я должен сосредоточиться на футбольных вопросах. Если в докладе есть указания на допинг в футболе, то компетентные органы ФИФА будут иметь дело с этим. Мы должны рассматривать чемпионат мира 2018 года как шанс для ФИФА и России предстать в выгодном свете, в качестве организатора и гостеприимной страны".

"Давайте работать в этом направлении в позитивном ключе, а не пытаться подорвать проведения турнира. Если профессор Макларен владеет доказательствами, он их отправит в комитет ФИФА по этике, который и будет принимать решение, имеют ли место нарушения. До тех пор я, конечно, не намерен участвовать ни в каких спекуляциях", — добавил президент ФИФА.

Напомним, членов олимпийской и паралимпийской сборных России отстранили Международным паралимпийским комитетом (IPC) на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. 13 сентября группа хакеров, именующих себя Fancy Bear, распространила в сетях документы, свидетельствующие о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) закрывало глаза на употребление допинга теннисистками Сереной и Винус Уильямс, а также гимнасткой Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

15 сентября в Сети появился новый список спортсменов, которые применяли допинг с разрешения Всемирного антидопингового агентства. Хакеры опубликовали документы ещё 25 атлетов из США, Великобритании, Дании, Польши, Чехии, Румынии, Германии и России. ВАДА признало факт взлома, в котором, конечно же, обвинило Россию.

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Темы ФИФА ЧМ-2018 футбол допинг
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