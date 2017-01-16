Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил чеха Виктора Пешту на шоу UFC Fight Night 103, которое проходит в городе Феникс штата Аризона.

Фото: instagram.com/p/BPT5w4pDjrA/

39-летний россиянин, который не выходил на ринг почти полгода, провел удушающий прием, который называется "удушение Иезекииля". Как сообщает ТАСС, он стал первым бойцом в истории UFC, который победил с его помощью и стал главной звездой вечера.

"У моего соперника длинная шея. Я смотрел его бои и после нескольких заметил, что он плохо защищает свою шею. У него длинная шея, он хороший борец и поэтому он думал, что никто не сможет его задушить. Я начал прием, дал ему время на то, чтобы он подумал, что ничего не последует, чтобы он расслабился. Я продержал секунд 20 и завершил прием, — сказал Алексей Олейник после поединка. — Раньше это был мой любимый удушающий прием. Лет 10-12 назад я всех соперников душил этим приемом. Это длилось 3-4 года, и мои соперники начали изучать этот прием. С тех пор это удушение я не мог выполнить, потому что они его опасались и защищались. Следующий соперник не позволит мне повторить этот прием. Может быть какой-то другой, но не этот".

Боец UFC Рой Нельсон прокомментировал в Twitter победу россиянина. Бой настолько привлек внимание Нельсона, что он спросил своих подписчиков, что они больше хотят увидеть: его бой с Олейником или реванш с Дерриком Льюисом.

"В запланированном на апрель поединке я хотел бы показать джиу-джитсу. Что вы хотите, поклонники UFC? Бой Олейника против Нельсона или нокаут Деррика Льюиса, если ему позволят драться?" — написал Нельсон в своём микроблоге.

Отметим, Алексей Олейник - российский профессиональный боец смешанного стиля по прозвищу "Удав", выступающий на турнирах M-1 Global, KSW, BodogFight, YAMMA Pit Fighting, Bellator Fighting Championships, UFC, а также на турнирах по грепплингу и боевому самбо.

Он является обладателем Кубка России по панкратиону и чемпионом мира по различным версиям единоборств. Всего россиянин провел 62 боя, из которых выиграл 51 (46 — досрочно), еще один поединок завершился вничью.

Он вернулся на ринг после поражения от поляка Даниэля Омельянчука в июле. Бой тяжеловесов прошел в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата Fight Night 91 в американском Су-Фолсе (штат Южная Дакота). Олейник проиграл поляку решением судей, двое из которых отдали минимальную победу Омельянчуку со счетом 29:28, а один признал бой ничейным (28:28). Тогда Олейник получил перелом скулы, была необходима операция.

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