Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

IAAF будет сама заниматься вопросами допинга и коррупции

Спорт

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) создала собственное подразделение по вопросам допинга и коррупции, сообщает РИА Новости. Сообщается, что данная мера связана с реформами внутри организации, которые направлены на восстановление доверия после серии коррупционных скандалов.

356260.jpeg

Ранее экс-глава IAAF Ламин Диак был арестован по подозрению в коррупции, в том числе получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

В пятницу из-за коррупционных скандалов известный производитель спортивной одежды расторг контракт с IAAF.

Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, заморозила работу московской антидопинговой лаборатории и объявила о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.

Ранее Pravda.Ru писала, что группа хакеров, именующих себя Fancy Bear выложила в Сеть документы, согласно которым некоторые спортсмены употребляли допинг с разрешения Всемирного антидопингового агентства. ВАДА признало подлинность опубликованных документов.

Из-за этого на игры в Рио не попали многие наши спортсмены — IAAF временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Как ранее сообщала Правда.Ру, законопроект, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к применению допинга, единогласно был одобрен Госдумой во втором и сразу в третьем, заключительном, чтении.

Штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев будет наказываться "склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте". Могут и ограничить свободу — на год.

Если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов, штраф вырастет до полумиллиона.

Напомним, о допинге в Послании к Федеральному собранию упомянул и президент страны Владимир Путин. Он отметил, что давление на Россию осуществляется по самым разным направлениям. В связи с этим президент напомнил о так называемых допинговых скандалах с российскими спортсменами. Но нет худа без добра, подчеркнул Владимир Путин. В начале будущего года в России будет готова новая программа борьбы с допингом, одна из самых совершенных в мире.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Допинг: Что не позволено россиянам, позволено США
Темы ВАДА допинг
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как быстро отрастить ногти
Красота
Как быстро отрастить ногти
Как наносить красную помаду
Красота
Как наносить красную помаду
Комментарии
Актуальная аналитика
Газ
ЕС — Украина: Дружба дружбой, а газ врозь
Воспитание
Соцсеть для подростка – это мир без родителей
США и Канада
Опасен ли американский "Бешеный пес"
Читательский топ
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
США и Канада
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда

Признавать существование "проблемы Крыма" отказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Кремль
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Общество
Дочь Георгия Жукова: "Если бы не события в стране, папа стал бы скорняком"
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Любовь Степушова (Люлько) Опасен ли американский "Бешеный пес" Любовь Степушова (Люлько) Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Игорь Базылев Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
вячеслав судаков МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Серёга RU В Домодедове убит 8-летний мальчик
Шварц Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Александр Васильев(Google) Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Сергей Кравцов(Mail.Ru) На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Виктор Гольдмахер МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
вячеслав судаков МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Игорь Житомирский МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Lusia Abramova На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?