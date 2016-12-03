IAAF будет сама заниматься вопросами допинга и коррупции

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) создала собственное подразделение по вопросам допинга и коррупции, сообщает РИА Новости. Сообщается, что данная мера связана с реформами внутри организации, которые направлены на восстановление доверия после серии коррупционных скандалов.

Ранее экс-глава IAAF Ламин Диак был арестован по подозрению в коррупции, в том числе получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

В пятницу из-за коррупционных скандалов известный производитель спортивной одежды расторг контракт с IAAF.

Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, заморозила работу московской антидопинговой лаборатории и объявила о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.

Ранее Pravda.Ru писала, что группа хакеров, именующих себя Fancy Bear выложила в Сеть документы, согласно которым некоторые спортсмены употребляли допинг с разрешения Всемирного антидопингового агентства. ВАДА признало подлинность опубликованных документов.

Из-за этого на игры в Рио не попали многие наши спортсмены — IAAF временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Как ранее сообщала Правда.Ру, законопроект, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к применению допинга, единогласно был одобрен Госдумой во втором и сразу в третьем, заключительном, чтении.

Штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев будет наказываться "склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте". Могут и ограничить свободу — на год.

Если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов, штраф вырастет до полумиллиона.

Напомним, о допинге в Послании к Федеральному собранию упомянул и президент страны Владимир Путин. Он отметил, что давление на Россию осуществляется по самым разным направлениям. В связи с этим президент напомнил о так называемых допинговых скандалах с российскими спортсменами. Но нет худа без добра, подчеркнул Владимир Путин. В начале будущего года в России будет готова новая программа борьбы с допингом, одна из самых совершенных в мире.

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