Патриарх призвал посвятить год 100-летия революции "размышлениям и молитве"

источник Pravda.Ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на заседании Высшего церковного совета предложил отметить 100-летие революции "глубокими размышлениями" и "искренними молитвами" о странах и народах, которые она затронула.

"Следующий год связан со 100-летием трагических событий в истории нашего Отечества. Это год, который мы должны провести в особых молитвах о народах наших, о странах, которые некогда составляли единую державу, а ныне являются суверенными, но связаны друг с другом очень тесными историческими, духовными, культурными связями", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, предстоящий год нужно посвятить "размышлениям о том, что произошло с нашим народом" — "что означали все эти потрясения, каков смысл этих потрясений и какие духовные выводы мы можем сделать из трагической истории XX века", передает РИА "Новости".

Как ранее сообщала Правда.Ру, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на 80-летии Русского воскресенского прихода в Цюрихе призвал всех христиан не прогибаться под мейнстрим общественных вкусов.

"Современное общество склонно видеть в Церкви некую систему, которая обслуживает его потребности и даже его вкусы. И если вкусы современного общества входят в противоречие с христианскими аутентичными убеждениями, тогда и возникает тема свидетельства о Божьей правде. Мы знаем, как иногда христианские общины прогибаются перед этими вкусами как бы принимают готовность учитывать эти вкусы и тем самым отходят от Божьей истины. Мы призваны с вами свидетельствовать Божью правду и не прогибаться перед этими вкусами", — сказал патриарх.

В конце ноября этого года глава Русской православной церкви отметил 70-летний юбилей. Президент Владимир Путин поздравил Патриарха, а также напомнил и о вкладе, который Кирилл вносит в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, в укрепление мира и общественного согласия в РФ. Ранее Владимир Путин подписал Указ "О награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла". В тексте, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Патриарх Кирилл награждается "за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную просветительскую и миротворческую деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поздравил Патриарха Кирилла и подчеркнул, что глава Русской церкви вносит большой вклад в укрепление единства православия.

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