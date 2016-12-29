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Измываться над Россией Charlie Hebdo помогает советский диссидент

Общество

 

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Фото: AP

Один из авторов Charlie Hebdo — 52-летний Егор Гран, сын писателя Андрея Синявского, арестованного в 1965 году за антисоветскую пропаганду. Последняя заметка в разделе "Мир" — текст Егора Грана о достижениях России в Сирии, с картинкой, издевательски сравнивающей древнеримскую империю и современные имперские амбиции РФ.

Егор Гран — сын советского диссидента Андрея Синявского, литературоведа, писателя (псевдоним — Абрам Терц). Его вместе с другим литератором Юлием Даниэлем сажали на 7 лет (1965-1971) по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации; решение выносил Верховный суд СССР, процесс стал один из самых громких диссидентских дел, передает Лайф.

Егор переехал во Францию с отцом и матерью, будущей издательницей Марией Розановой, в 1973 году, в возрасте 9 лет. В 2003 году он получил почетную, но безденежную литературную премию — Гран-при Черного юмора за ироническое произведение о неправительственных организациях O. N.G.!

Русским себя он не считает. "Я гражданин мира", — говорит Гран. Однако признается, что ему стыдно за то, что сейчас происходит в России.

Видно, что в разговорах с журналистами Егор Гран любит обсуждать коэффициент свой "русскости", и диссидентское наследство отца даже стало некой бизнес-фишкой.

Напомним, Charlie Hebdo уже не раз создавала карикатуры на события, связанные с Россией. В марте это была карикатура на убийство няней своей четырехлетней воспитанницы. Сомнительная карикатура появилась 29 февраля, буквально через несколько часов после трагедии, которая разыгралась у метро "Октябрьское поле" в Москве.

Позже, в июне, на страницах свежего номера сатирического журнала появилась карикатура на российских болельщиков. Подпись к карикатуре следующая: "Хулиганы. Русские приехали только для мордобоя". Образ болельщика в представлении французских сатириков оказался весьма колоритным. Это обрюзгший мужчина 40-50 лет с сигаретой в зубах. Недельная щетина и неопрятный внешний вид свидетельствуют о злоупотреблении алкоголем. В руках "болельщик" держит окровавленную биту и, как бы в ответ на основную подпись, заявляет: ""О нет! Еще и для оперы!"".

В конце июля журнал опубликовал карикатуру на российских спортсменов. Карикатура посвящается запрету на участие в Олимпиаде-2016 нашим легкоатлетам. Сам рисунок так и называется — "Российским атлетам запретили участвовать в ОИ".

А на днях журналисты издания в очередной раз перешли все границы дозволенного, опубликовав на своем сайте карикатуру на авиакатастрофу российского Ту-154. На карикатуре изображен пикирующий самолет, в котором мужчина в военной форме, предположительно, солист ансамбля им. Александрова поет: "А-А-А-А-А-А". "Репертуар хора Красной армии расширяется", — гласит подпись к изображению.

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека. Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество" и есть проявление подлинных "западных ценностей" — их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере на одиночество в будущем", — так отреагировал на рисунок официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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