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Источник Правда.Ру

Южная Корея стала лидером в мире по числу трудоголиков

Общество

Республика Корея занимает первое место в мире по доле людей, которые проводят на работе более 49 часов в неделю. Об этом сообщил телеканал KBS, который приводит данные японской независимой правительственной организации по изучению трудовой политики.

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Фото: AP

"По состоянию на 2014 год не менее 32,4% трудящихся в Южной Корее работали не менее 49 часов в неделю. Это первое место в мире", — отмечает телеканал.

Далее в списке стран и территорий с наибольшим числом "работоголиков" следуют Гонконг с показателем в 30,8%, Япония — 21,3% и США — 16,6%. Телеканал подчеркивает, что в государствах Азии до сих пор сильны конфуцианские традиции, в соответствии с которыми ценятся те работники, которые самоотверженно трудятся, передает ТАСС.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ученые выяснили, что трудоголизм - это патологическое расстройство психики. Среди симптомов: расшатанные нервы, пугающие мысли и навязчивое желание постоянно мыть руки.

Специалисты попытались выяснить закономерность возникновения различных заболеваний или психических отклонений у любителей много поработать. Как выяснилось, 32,7 % трудоголиков страдали от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), основными симптомами которого являются трудности с концентрацией внимания и плохо управляемая импульсивность. У независимых от работы людей этот показатель был 12%.

У 25,6% трудоголиков выявилось обсессивно-компульсивное расстройство, при котором непроизвольно возникают навязчивые и пугающие мысли. В попытках избавиться от таких мыслей люди обращаются к работе, доводя себя до утомления.

По мнению ученых, зависимые от работы люди часто испытывают приливы жара и озноба, чувство дискомфорта в области желудка, у них кружится голова, подрагивают руки и ноги, наблюдаются проблемы со сном.

Между тем рабочая неделя, которая длится более 40 часов, может привести к серьезному расстройству у женщин. А на здоровье мужчин переработки сказываются положительно. Если женщины работают более 40 часов в неделю, пишет Journal of Occupational and Environmental Medicine, они становятся подвержены таким заболеваниям, как рак, артрит, диабет, астма, депрессия и гипертония.

Вместе с этим, у мужчин-трудоголиков наблюдалась повышенная выносливость и укрепление иммунитета, если они работали в дополнительное время.

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