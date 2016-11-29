Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования

Россия занимает одно из самых высоких мест в мире по уровню математического и естественнонаучного образования в школах. Согласно опубликованным результатам исследования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study), проводимого Международной ассоциацией по оценке учебных достижений, результаты российских учащихся 4 классов по математике (564 балла) и по естествознанию (567 баллов) существенно превышают среднее значение международной шкалы TIMSS.

Фото: Fotodom.ru/DP

В рамках исследования оценивается общеобразовательная подготовка учащихся четвертых и восьмых классов по математике и естественнонаучным предметам, а также подготовка учащихся одиннадцатых классов, изучающих углубленный профильный курс математики и физики.

По сравнению с результатами предыдущего исследования, проведенного в 2011 году, Россия поднялась с десятого на седьмое место, обойдя Англию, Финляндию и Бельгию и закрепившись в группе мировых лидеров, среди которых также оказались Сингапур, Гонконг, Республика Корея, Тайвань и Япония. Результаты остальных стран, участвовавших в исследовании, в том числе США, Германии, Франции, Австралии, Канады, оказались существенно ниже российских.

Уровень подготовки российских четвероклашек по естествознанию значительно превысил результаты учащихся большинства стран. Наша страна поднялась с пятого места позиции на четвертое, обойдя Финляндию. Так учащиеся 43 стран показали естественнонаучные знания ниже, чем у школьников из России, среди них Гонконг, Тайвань, США, все участвовавшие в исследовании страны Европы.

Как рассказал ТАСС руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, итоги исследования подтверждают позитивный эффект внедрения федерального государственного образовательного стандарта начальной школы, по сравнению с результатами 2011 года российские четвероклассники по уровню математической грамотности поднялись на 21 балл, естественнонаучной — на 15 баллов.

"Образовательный стандарт 2009 года изменил приоритеты в начальном образовании — акцент с формирования предметных знаний, умений и навыков сместился на развитие у младшего школьника умения учиться, формирование способности применять знания для разрешения типовых и новых учебных и практических ситуаций. Приоритетными задачами стали развитие интереса к изучаемым предметам и формирование личностных качеств", — прокомментировал Кравцов результаты исследования.

Хорошие результаты продемонстрировали не только учащиеся начальных классов. Российские восьмиклассники снова показали высокий уровень математической и естественнонаучной подготовки. По уровню математической грамотности школьники набрали 538 баллов, что существенно выше среднего значения в 500 баллов. Россия сохранила свое 6-е место, прочно закрепившись в числе лидеров, куда также вошли Сингапур, Корея, Тайвань, Гонконг и Япония. Российские восьмиклассники показали более высокий уровень математических знаний, чем их сверстники из США, Норвегии, Италии, Канады, Швеции, Нидерландов, Венгрии, Австралии и других стран.

По естествознанию учащиеся восьмых классов также показали стабильно высокий уровень знаний, удержав седьмое место и значительно превысив результаты учащихся большинства стран.

Ученики 11-х классов, изучавшие углубленный профильный курс математики в старшей школе, продемонстрировали самые высокие результаты среди всех стран — участниц исследования. "Первое место по данному направлению подготовки наша страна удерживает уже восемь лет, поддерживая лучшие традиции советского и российского математического образования", — сообщил Кравцов.

По итогам исследования старшеклассников, проходящих профильный курс физики, Россия поднялась с третьего на второе место. Только учащиеся Словении продемонстрировали более высокие результаты. При этом российские выпускники средней школы имеют наименьший возраст (17,7 лет) среди всех стран — участниц исследования и наименьшее число лет обучения в школе (11 лет).

Напомним, ранее специалисты из Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) провели по просьбе руководства Москвы оценку качества образования в столичных школах. Оказалось, что оно выше, чем в большей части образовательных учреждений США и европейских школ.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные школы попали в десятку лучших в мире. Это подтвердили высококвалифицированные эксперты. Впереди среди европейских стран оказалась только Финляндия, из Северной Америки впереди оказались канадские школы. Остальные лидеры имеют свою специфику образования. Это образовательные учреждения Гонконга, Сингапура, Японии, Шанхая, Южной Кореи.

Согласно данным "Российской газеты", подавляющее большинство стран Европы, среди которых Германия, Швейцария, Франция, Австрия, Великобритания, Италия, имеют более низкие показатели, чем московские школы. Ниже показатели и у образовательных учреждений США.

Мэр сообщил, что таких результатов необходимо добиваться и в других регионах России."Мы должны выходить на другой уровень, конкурировать не только со своими коллегами из других регионов страны, но и с лучшими образовательными системами мира", — сказал Сергей Собянин.

Школам в Москве удалось добиться таких результатов, по словам мэра, за счет увеличения финансирования, улучшения материальной базы, изменения системы оплаты труда и создания крупных образовательных центров.

Рейтинг составляют в рамках ОСЭР, объединяющей наиболее сильные ведущие страны мира. Организаторы этого рейтинга провели полномасштабное исследование в Москве. Качество нашего образования сравнивали с его качеством в других странах. Исследования проводились не выборочно, а во всех школах.

PISA является тестом, оценивающим грамотность школьников в разных странах. Оценивается и умение применять знания на практике. Тест проводится раз в три года. Его разработали в 1997 году. Обычно исследования проводятся на уровне стран. В качестве исключения ситуацию отслеживают в ряде городов.

"Рособрнадзор совершенно точно расширяет критерии показателей успешности школ. И именно этот подход позволяет, на мой взгляд, оценить, насколько сегодня школа отвечает запросам наших родителей, наших учеников, нашего общества, насколько школа готовит ребенка к самостоятельной взрослой жизни, готовит к умению принимать взвешенные ответственные решения. И сегодня мы оцениваем не только предметные достижения, нам действительно предстоит научиться еще и оценивать школу именно с этих позиций. Это, конечно, более сложно, для кого-то, может быть, непривычно, но то, что это необходимо, на мой взгляд, — это правда", — рассказала ранее Pravda.Ru депутат ГД шестого созыва, заместитель председателя комитета по образованию, директор школы и мать троих детей Ирина Мануйлова.

На вопрос корреспондента Pravda. Ru о том, нужны ли такие изменения в оценке учебных заведений, эксперт ответила: "Это не просто сейчас необходимо, это уже давно необходимо и весьма актуально. Вот уже три года, как было принято решение, чтобы показать баллы ЕГЭ детей как показатель оценки качества образования региона в отношении первого лица, деятельности губернатора. И мы постоянно говорим о том, что необходимо убрать этот показатель из оценки деятельности отдельных учителей и школ. Этот критерий не может быть главным, потому что у нас не одинаковые условия в школах".

Если отталкиваться только от среднего балла, то изначально получается, что мы должны поддерживать школы, которые тем или иным образом оказались в более благоприятных условиях, и забывать про школы, где очень сложный контингент. К сожалению, эта неравномерность всегда была и еще долгое время будет. И гораздо важнее не ЕГЭ, главная цель — качественное образование.

Что такое качественное обучение — это возможность для каждого нашего ученика получить действительно серьезное базовое образование по каждому предмету, получить дополнительное образование по тем предметам, которые являются для данного выпускника школы профессионально определяющими", — уточнила Ирина Мануйлова.

Под "профессионально определяющими" наша собеседница подразумевает гуманитарное и техническое направление в старших классах. В таком случае "средние баллы по математике, физике и русскому языку будут отличаться у этой категории ребят. Качественное образование сегодня — это не только предметная обученность, это целый комплекс составляющих образовательных программ. Их важная составляющая — воспитание. Потому что задача школы сегодня — воспитать гражданина, достаточно цивилизованного, с нравственным стержнем, с духовным содержимым. Мы сегодня в приоритете имеем и такое направление, как патриотическое воспитание", — рассказала эксперт Pravda. Ru.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня