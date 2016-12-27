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Источник Правда.Ру

Минздрав утвердит список лекарств для отпуска по рецептам: Зеленки и йода там не будет

Общество

Пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что перечень медпрепаратов для отпуска по рецептам будет подготовлен минздравом в январе 2017 года.

Минздрав утвердит список лекарств для отпуска по рецептам: Зелен
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что со следующего года валокордин скорее всего будет продаваться по рецепту. Как сообщает ТАСС, также в правительстве обсуждают идею сделать рецептурными йод, зеленку и некоторые другие препараты.

Однако, как рассказали РИА Новости источник в правительстве, йод и зеленка в российских аптеках не будут продаваться по рецепту. Вместе с тем, как подчеркнул из собеседников агентства, "это не отменяет ранее принятых решений Роспотребнадзора".

По словам исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой, решение продавать йод и зеленку по рецепту не поможет решить ситуацию с отравлениями.

"Это уход от реальной проблемы, от реальных предложений решения той ситуации, которая есть, во избежание ее повторения", — сказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По словам Игнатьевой, введение такого запрета создаст напряжение среди малоимущего населения, потому что у некоторых спиртосодержащих лекарственных препаратов нет альтернативной замены.

"Это наиболее доступные по цене лекарственные препараты. Кроме как социального напряжения среди наших пенсионеров, которые просто зависимы от сердечных капель, эта мера ничего не решающая", — считает Нелли Игнатьева. Она отметила, что было бы полезнее запретить называть "Боярышником" нелекарственные средства, а также убрать с улиц автоматы по продаже лосьонов.

Напомним, 21 декабря президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукции. Речь идет о парфюмерно-косметических средствах, товарах бытовой химии и средствах личной гигиены, где доля этилового спирта составляет более 25%. Путин также поручил ужесточить правила розничной торговли лекарственными препаратами, которые содержат этиловый спирт.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что уже приняты меры, которые регламентируют передачу в аптеках покупателям лекарств, содержащих спиртовые настойки. "Это и количественный учет — не больше двух в руки, это объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются, — маленькие пузырьки", — отметила министр.

От отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске погибли 76 человек. Сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

В 2015-м в Новосибирской области из-за суррогатного алкоголя умерло 455 человек. В Самарской области — 3027. В Москве за год погибли 2513 человека, которым констатировали отказ органов или смертельный ожог, отравление метилом от "спиртосодержащих жидкостей". В Питере — 1090. Все эти тысячи — статистика в течение года.

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Темы аптеки общество лекарства
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