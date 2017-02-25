На самолете Качиньского будут искать взрывчатку

Национальная прокуратура Польши заключила контракт с британской лабораторией Forensic Explosives Laboratory (FEL), передает РИА "Новости".

архив Правды.Ру

Главная цель — "анализ вероятного присутствия взрывчатых веществ на обломках самолета президента Леха Качиньского", который потерпел крушение под Смоленском в 2010 году. Уже были взяты образцы для анализа. Лаборатория не будет давать оценку причинам катастрофы. Задача — обнаружить следы взрывчатых веществ, так как расследование смоленской авиакатастрофы продолжается.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Польше будет создана модель самолета Леха Качиньского. Как сообщил глава комиссии, расследующей инцидент, Вацлав Берчиньский, это позволит выяснить, что произошло с лайнером в последней фазе полета.

Напомним, самолет Ту-154 президента Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, направлявшихся на траурные мероприятия в Катыни. Выживших в той катастрофе не было.

Как сообщала "Правда.Ру", экс-президент Польши Лех Валенса обвинил в катастрофе Леха и Ярослава Качиньских. "Если победит правда, даю голову, что первыми из ответственных за смоленскую трагедию будут братья Качиньские", — написал он в своем аккаунте в Facebook. По мнению Валенсы, они принимали "безответственные решения" и хотели "использовать Катынь для избирательной гонки".

А министр обороны Антони Мачеревич заявил, что катастрофа с лайнером Ту-154 под Смоленском была устроена с целью лишить страну руководства и независимости. Правда, потом он сказал, что его слова были "раздуты прессой".

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