Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На самолете Качиньского будут искать взрывчатку

Общество

Национальная прокуратура Польши заключила контракт с британской лабораторией Forensic Explosives Laboratory (FEL), передает РИА "Новости".

На самолете Качиньского будут искать взрывчатку
архив Правды.Ру

Главная цель — "анализ вероятного присутствия взрывчатых веществ на обломках самолета президента Леха Качиньского", который потерпел крушение под Смоленском в 2010 году. Уже были взяты образцы для анализа. Лаборатория не будет давать оценку причинам катастрофы. Задача — обнаружить следы взрывчатых веществ, так как расследование смоленской авиакатастрофы продолжается.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Польше будет создана модель самолета Леха Качиньского. Как сообщил глава комиссии, расследующей инцидент, Вацлав Берчиньский, это позволит выяснить, что произошло с лайнером в последней фазе полета.

Напомним, самолет Ту-154 президента Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, направлявшихся на траурные мероприятия в Катыни. Выживших в той катастрофе не было.

Как сообщала "Правда.Ру", экс-президент Польши Лех Валенса обвинил в катастрофе Леха и Ярослава Качиньских. "Если победит правда, даю голову, что первыми из ответственных за смоленскую трагедию будут братья Качиньские", — написал он в своем аккаунте в Facebook. По мнению Валенсы, они принимали "безответственные решения" и хотели "использовать Катынь для избирательной гонки".

А министр обороны Антони Мачеревич заявил, что катастрофа с лайнером Ту-154 под Смоленском была устроена с целью лишить страну руководства и независимости. Правда, потом он сказал, что его слова были "раздуты прессой".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Польша обвинила Россию в гибели Качиньского
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Чем живут страны бывшего СССР?
Практика
Изучение улик: трасология, баллистика, ДНК
Газ
Украина: цена на газ и "конец истории"
Читательский топ
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
"Новейший" боевой вертолет представили на Украине
ЭКСПЕРТ: Япония не ожидала жесткой позиции России по Курилам
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта

"Виталий Чуркин был убит спецслужбами США, российского дипломата отравили...". На вопросы Pravda.Ru ответил судебно-медицинский эксперт Эдуард ТУМАНОВ.

Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Политика
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Украина
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Наука и техника
"Новейший" боевой вертолет представили на Украине
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Политика
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Мир
Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии

Глава государства отметил на встрече с офицерами Северного флота успех российской операции в Сирии.

Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии
Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Белоруссия
Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Общество
Киркоров призывает к бойкоту "Евровидения"
Общество
Назло нацистам: по Таллину пройдет "Бессмертный полк"
Юрий Носовский Украина: цена на газ и "конец истории" Юрий Носовский Лейла Мамедова Как спастись от "валютной войны" Лейла Мамедова Антон Куликов Наукоемкое оружие: в чем у России преимущество Антон Куликов
Комментарии
Valeriy Alexandrovich Proskournin Похороны Виталия Чуркина: эксклюзивные фото и видео
Andrey Belyaev Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
Стас Вишнев ЭКСПЕРТ: ЕС готов высосать из Украины последние соки
MailRu_15255085474410701311 Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
Геннадий Пантелеев ДНР обвинила ВСУ в захвате Донецкой фильтровальной станции
Александр Панов(Facebook) ЭКСПЕРТ: ЕС готов высосать из Украины последние соки
Petr Kaminsky Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Влад berkit Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Влад berkit ЭКСПЕРТ: ЕС готов высосать из Украины последние соки
Spassky Kochan Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?