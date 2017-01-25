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Источник Правда.Ру

Большинство россиян запрещает выдавать Сноудена

Общество

Больше 70% россиян высказались против идеи выдачи США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, находящегося в России. Опрошенные считают, что выдавать Сноудена не стоит, даже если этот шаг послужит улучшению российско-американских отношений. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

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Поддерживают предложение только 12% опрошенных, среди тех, кто до участия в опросе ничего не слышал о Сноудене, — 20%.

Напомним, заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл ранее заявил, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом Морелл написал в колонке на сайте Cipher Brief.

Он утверждает, что выдача Сноудена принесет России значительные выгоды: поможет Путину наладить личные отношения с Трампом и уязвить уходящего с поста президента Обаму, а также заставит мир рассматривать Россию как равноправного партнера США, полагает Морелл.

На это предложение сразу отреагировали в российском МИДе. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в Facebook сообщила о том, что "Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет".

"Какие-то странные эти "бывшие" у них. Британский "экс" накопал на американского президента какую-то чушь. Американский уже не первый раз отмечается крайне человеконенавистническими заявлениями. Не так давно именно этот самый Морелл призвал убивать русских в Сирии", — отметила Захарова, выразив недоумение тем, что он не знает еще о продлении Сноудену разрешения на пребывание в России.

По словам Захаровой, суть того, что предлагает Морелл, это "идеология предательства". "Вы проговорились, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл", — заключила она.

Добавим, также россиян спросили — поддерживают ли они высказанную президентом США Дональдом Трампом идею ослабления антироссийских санкций в обмен на взаимное сокращение российского и американского ядерного оружия. Оказалось, что против выступают 55% респондентов, передает РИА Новости. 

Правда.Ру сообщала об этом предложении миллиардера. В январе Трамп заявил, что Вашингтон может отменить некоторые санкции против Москвы, если Белому дому удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений.

"Страны Запада наложили санкции на Россию. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено", — сказал Трамп.

Однако, по мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, симметричное ядерное разоружение США и России недопустимо, страны имеют различный ядерный потенциал, и поэтому увязывать вопросы отмены санкций против России со стороны США и ядерного сокращения вряд ли возможно.

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