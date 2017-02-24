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Источник Правда.Ру

ЭКСПЕРТ: Чуркин своей работой задал высокую планку

Общество

Стало известно, кто будет временно занимать место Виталия Чуркина. Исполняющим обязанности назначили первого заместителя постпреда при ООН Петра Ильичёва.

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Петр Ильичёв Фото: Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

Виталий Чуркин скоропостижно скончался на боевом посту — на рабочем месте в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. 22 февраля с постпредом простились в США, сегодня траурная церемония проходит в Москве, в Большом траурном зале ЦКБ МЦ президента. Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе высказал предположение, что после смерти Виталия Чуркина обязанности постпреда будет исполнять его первый заместитель, однако потом на эту должность назначат скорее всего кого-то другого.

Эксперты уже назвали возможных кандидатов в постпреды при ООН. В их числе — официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

О работе постпреда при ООН "Правде.Ру" рассказал директор института Новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, Ильичёв при жизни Чуркина был его ближайшим товарищем и соратником.

— Высокую планку своей деятельностью задал Чуркин, в этом нет ни малейших сомнений. Но в данном случае функционал ни в коем случае не предполагает одного человека. В представительстве при ООН не один человек работает, а серьезная команда на передовой отстаивает интересы России. Это целая группа людей. Публичным является только представитель. Мы его видим в новостях, его заявления слышим. Но в любом случае — это коллективное творчество, хотя многое зависит от яркости самого постпреда. Думаю, что Петр Ильичёв справится: опыт, а также все необходимые личностные и деловые качества у него для этого есть.

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