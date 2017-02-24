Стало известно, кто будет представлять Россию в ООН вместо Чуркина

Назначен исполняющий обязанности постпреда России при ООН. Им стал первый заместитель Виталия Чуркина Петр Ильичёв. Пост он будет занимать до назначения нового постоянного представителя.

Петр Ильичев Фото: Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

Фактически он стал временно исполняющим обязанности с 20 февраля, после кончины Виталия Чуркина, но официально о назначении объявили только сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Петр Ильичев родился 11 марта 1966 года. Дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с РИА "Новости" высказал предположение, что после скоропостижной смерти Виталия Чуркина обязанности постпреда будет исполнять его первый заместитель, однако потом на эту должность назначат скорее всего кого-то другого.

Напомним, Виталия Чуркина не стало 20 февраля. Он скончался на рабочем месте в Нью-Йорке за день до своего юбилея — 65-летия. Прощание с ним пройдет в Москве 24 февраля.

В скором времени читайте на нашем сайте комментарий эксперта о том, что за человек будет представлять Россию в ООН.

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