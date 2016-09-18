С самого утра успели исполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах-2016 Алла Пугачева и Максим Галкин. Как сообщается, звездная пара прибыла на избирательный участок №698 в Звенигороде, Московская область.
«Я считаю, что главная национальная идея страны - это чтобы каждая семья была счастлива в нашей стране, чтобы образование не искали на стороне», - сказала Алла Пугачева, передает пресс-служба правительства МО.
Добавим,18 сентября у Аллы Пугачевой и Максима Галкина - знаменательный день. Сегодня детям Аллы Борисовны и Максима Александровича - Елизавете и Гарри - исполняется 3 года.
С праздником малышей уже поздравила сестра - Кристина Орбакайте.
"С Днём Рождения, мои сладкие Гарик и Лизочка! Просто будьте счастливы!", - написала в блоге старшая дочь Пугачевой.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, как и по всей стране, единый день голосования проходит в Подмосковье 18 сентября. Жители региона выбирают депутатов в Госдуму, в Мособлдуму, а также в органы местного самоуправления. В Одинцове организован единый информационный центр Московской области, в котором можно наблюдать за ходом голосования в режиме реального времени. В центре можно следить за видеотрансляцией с подмосковных избирательных участков.
Нынешняя избирательная кампания наглядно демонстрирует, какие перемены произошли в российской политической системе за последние пять лет. Многие эксперты утверждают, что результат выборов в Государственную думу известен уже сейчас. И заключается он не в количестве набранных партиями и кандидатами голосов.
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США готовят новый очаг напряженности в поясе хаоса вокруг России. Им станет эстонская русскоязычная Нарва.Такое впечатление складывается после прочтения статьи в газете Eesti Ekspress, которая цитирует "тайный доклад" правительственной комиссии по безопасности Эстонии. Провокация страшна тем, что может запустить механизм мировой войны.