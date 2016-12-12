Флешмоб с русскими песнями добрался до Канады. ВИДЕО

Уроженцы России, живущие в Канаде, приняли участие во флешмобе в Торонто и спели песню "Хотят ли русские войны?" на центральном вокзале города Union Station. Он прошел в воскресенье.

Фото: Fotodom.ru

Воскресная акция в Торонто стала частью марафона советской и русской песни. В акции, организатором которой выступила группа "Русская Канада", приняли участие около сотни человек. Люди держали в руках плакаты с переведенным на английский язык текстом песни на стихи Евгения Евтушенко, чтобы прохожие поняли ее смысл. Участники флешбома показали, что Россия и русские хотят мира, отметили организаторы, сообщает РИА Новости.

Происходящее вызвало немалый интерес у прохожих. Участников акции слушали, снимали на видео и фотографировали. Акция до этого прошла во многих городах. В Москве и Одессе на железнодорожных вокзалах люди исполняли песни братских народов России и Украины. В Одессе пели "Смуглянку", в Москве — "Распрягайте, хлопцы, коней".

Ранее подобные флешмобы прошли в Харькове, там пели "Старый клен", и в Запорожье — там пели песню из кинофильма "Весна на Заречной улице". Свой отклик флешмоб нашёл и в Луганске, там спели — "С чего начинается Родина". Позже к этим городам присоединились Белгород и Керчь.

На минувшей неделе песенный флешмоб прошел в ДНР. На вокзале в Донецке исполнили песню "Вечный огонь". В акции приняли участие и молодежь, и пенсионеры, и военные. Видео позже появилось на YouTube-канале главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

На видео показаны кадры обстрела городов Новороссии, разрушенные после ударов украинской артиллерии постройки, полыхающие здания, пустые улицы. Кстати, на Украине попытались ответить русским на дружественную акцию. Местные русофобы исполнили песню " "Дуля вам — не Україна" про "задуренных зомбированных кацапов".

Инициатором выступила общественная активистка из Днепропетровска (ныне — Днепра) Людмила Кострюкова. Женщина известна тем, что создала в городе "Женский волонтёрский батальон" в помощь карателям в АТО. Волонтеры в нем шили для украинских солдат теплые балаклавы, перчатки, носки и стельки для берцев, а еще плели маскировочные сетки. Правда, удачной акцию назвать сложно.

4 декабря украинские националисты попытались провести свое мероприятие в центре Днепропетровска, оно не стало многолюдным (несмотря на приход участников "Правого сектора"* со своим флагом) и искренним ("спивачи" держали в руках распечатанные тексты песен, которые якобы жаждали исполнить). О том, что Украина и Россия не братья еще летом открыто заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

По ее словам, Россия и Украина не смогут быть братскими народами, как это было раньше. Лучше остаться добрыми соседями, чем плохими братьями. Надежда Савченко добавила, что у украинцев есть претензии к россиянам, и наоборот, но страны никогда не будут настолько близки, как раньше. Вот только рядовые украинцы, как показывают дружественные флешмобы, с такой точкой зрения не согласны.

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