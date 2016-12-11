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Источник Правда.Ру

В Москве откроют каток на высоте 354 метра

Общество

Самый высокий каток в Европе откроется в столице 15-го декабря на крыше одного из небоскрёбов в Москва-Сити. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём микроблоге в "Твиттере". Каток будет находиться на высоте 354 метра на уровне 86-го этажа.

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Фото: AP

Площадь катка с натуральным льдом составит 420 квадратных метров. Ежедневно посетителям будут доступны теплая раздевалка, бар и прокат коньков: с понедельника по четверг с 12 часов до полуночи, в пятницу с 12 до двух часов, в субботу с 10 часов до двух, в воскресенье с 10 часов до полуночи. Начинающие фигуристы смогут нанять инструктора.

А по пятницам и субботам будут устраивать вечеринки с модными диджеями. Гости катка также смогут бесплатно подняться на смотровую площадку небоскреба (это еще + 10 метров высоты), только уже без коньков. Ледовая площадка разместится на месте летней террасы 85-этажной "Башни "Око" в центре "Москва-Сити". Несмотря на головокружительную высоту, каток будет отвечать требуемым мерам безопасности. Площадка, как и на прочих этажах небоскреба, остеклена по периметру. Ограждение составляют стенки двух прочных стекол, между которых полутораметровый промежуток.

В пресс-службе "Москва-Сити" обещают, что безопасность будет на высшем уровне:

— Терраса, где каток расположен, остеклена по периметру, как и все этажи башни. Ограждение состоит из двух стенок прочного стекла, между ними промежуток — почти полметра. "Око" — это единственная жилая башня "Москва-Сити", поэтому к ней предъявляются особые требования.

К слову, в Москве есть еще одна ледовая площадка-рекордсмен — на ВДНХ. Искусственный лед самого большого катка в России и Европе раскинулся на 20,5 тыс. кв. м., что на 1,31 тыс. кв. м превышает площадь рекордсмена предыдущих лет — катка FlevOnice в Нидерландах.

Всего этой зимой в столице будут работать почти полторы тысячи катков, из их них 187 — искусственные, сообщает ТАСС.

Кстати, в эти выходные произошло долгожданное событие — после двухлетнего перерыва снова открылся каток на патриарших прудах, один из старейших в Москве. Сюда приводил своих дочерей ещё Лев Толстой. И кстати именно здесь в романе "Анна Каренина" Константин Левин искал свою возлюбленную Кити. Об открытии сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Катки будут работать еще на нескольких водоемах.

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