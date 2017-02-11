Валентинки с Гитлером вызвали скандал в США

В колледже Мичигана студенты посылали друг другу валентинки с Адольфом Гитлером. Это возмутило членов правозащитной организации "Центр Симона Визенталя", передает Jeruslaem Post.

фото: твиттер, @rrobinson81

Сообщается, что на открытке было написано: "Моя любовь пылает к тебе, как 6000 евреев".

"Настало время, когда Америка признает, что антисемитизм является проблемой, с которой нужно бороться, и что антисемиты будут привлечены к ответственности за их ненависть", — говорится в сообщении Центра Симона Визенталя.

Позднее группа студентов принесла извинения за инцидент. К слову, правозищитники требуют исключить студентов из учебного заведения.

Недавно тревогу забили в Европе: в Италии ученики десяти школ включили книгу Адольфа Гитлера в топ-10 своих любимых. Министр образования страны заявил, что это очень неприятный случай.

А в начале прошлого года стало известно, что "Майн кампф" стала бестселлером в Германии, побив все рекорды продаж. Критики утверждали, что запрет на книгу в итоге принес больше вреда, чем пользы.

Распространяется литература, которую в России признали экстремистской, по бывшим республикам СССР. На днях таможенники в Минске перехватили посылку из Украины с книгой Адольфа Гитлера.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!