В колледже Мичигана студенты посылали друг другу валентинки с Адольфом Гитлером. Это возмутило членов правозащитной организации "Центр Симона Визенталя", передает Jeruslaem Post.
Сообщается, что на открытке было написано: "Моя любовь пылает к тебе, как 6000 евреев".
"Настало время, когда Америка признает, что антисемитизм является проблемой, с которой нужно бороться, и что антисемиты будут привлечены к ответственности за их ненависть", — говорится в сообщении Центра Симона Визенталя.
Позднее группа студентов принесла извинения за инцидент. К слову, правозищитники требуют исключить студентов из учебного заведения.
Недавно тревогу забили в Европе: в Италии ученики десяти школ включили книгу Адольфа Гитлера в топ-10 своих любимых. Министр образования страны заявил, что это очень неприятный случай.
А в начале прошлого года стало известно, что "Майн кампф" стала бестселлером в Германии, побив все рекорды продаж. Критики утверждали, что запрет на книгу в итоге принес больше вреда, чем пользы.
Распространяется литература, которую в России признали экстремистской, по бывшим республикам СССР. На днях таможенники в Минске перехватили посылку из Украины с книгой Адольфа Гитлера.
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