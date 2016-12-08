Либералы решили вызвать дух КСО

Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, режиссер Гарри Бардин и профессор Андрей Зубов в День конституции собирают своих соратников и единомышленников за "круглым столом" для того, чтобы "выработать стратегию действий оппозиции на ближайшие несколько лет". Конечно, больше всего либералов интересует период президентских выборов в России.

Предполагается, что на своем собрании представители демократического крыла российской оппозиции примут манифест "Объединение ради достоинства и свободы" и разработают совместный план действий к московским муниципальным выборам 2017 года и президентским - 2018-го.

В этом мероприятии, как предполагается, примут участие и вечные аутсайдеры политической российской жизни "Парнас" и "Яблоко", а также Партия роста (ПР), Партия прогресса(ПП), Комитет гражданских инициатив (КГИ) и другие, еще менее известные организации.

Если о говорить об некой "общей стратегии", которую собираются выработать оппозиционеры, то тут стоит вспомнить о том, что "Яблоко" продолжает настаивать на поддержке Григория Явлинского, Алексей Навальный, имеющий в анамнезе судимость, намерен или выдвигаться сам, или призывать к бойкоту выборов, а Парнас убеждает, что собирать подписи для регистрации могут все, а вопрос о едином кандидате надо решать ближе к финалу. То есть, "лебедь, рак и щука" все также тянут свой "воз" в разные стороны.

Предполагают участники "круглого стола" принять свое "программное заявление", в котором есть несколько главных тезисов: предложение развернуть общественную кампанию по информированию граждан о "политических репрессиях", возобновить акции в поддержку "политзаключенных" и добиваться от власти права на свободу собраний.

Необходимо также, написано в проекте программного заявления, дать оценку "преступлениям советского режима" и выступить за декоммунизацию, против оправдания советского тоталитаризма.

Не дают покоя либералам и несколько международных вопросов: в программном заявлении они собираются "провозгласить курс на мирную внешнюю политику" - здесь, конечно, речь пойдет о Сирии, Украине и Крыме. "Безусловное решение вопроса Крыма" - что подразумевают оппозиционеры под этим тезисом, известно давно: Крым надо вернуть! А уж что там думает само население Крыма, либералам глубоко безразлично - их мнение важнее.

К президентским выборам демоппозиция предполагает готовиться очень решительно и серьезно: гражданам должен быть предъявлен не просто ясный план участия в ней оппозиции, а "последовательность шагов по демонтажу институтов авторитарного режима и переходу к демократической системе в случае победы".

"Мы имеем право голоса и хотим быть услышанными" - заявляет Людмила Алексеева, добавив, что выборы, конечно, для них очень важны, но "не стоит нашу страну втягивать в войну, а лучше жить мирно и заниматься поднятием уровня жизни россиян".

Интересен тот факт, что "единомышленники" из оппозиции не слишком рвутся объединяться в целом и вокруг Алексеевой - в частности. По словам Бориса Надеждина ("Партия Роста"), прийти "из уважения к Алексеевой" можно, но в объединение он не верит: у всех либералов собственные амбиции.

Почти то же самое сказал и лидер столичного "Яблока" Сергей Митрохин: на президентские выборы его партия свои планы уже огласила, предложив всем сплотиться вокруг Явлинского - и, дескать, "многие уже согласились".

В сущности, Надеждин совершенно прав: о провозглашении некой коалиции демоппозиция заявляла не один раз, но все эти заявления уже давно вызывают иронический смех. Ведь были же заявления о о создании вначале "комитета-2008", потом "Национальной ассамблеи", потом о "едином фронте против Путина", потом, прости Господи, о "Координационном совете оппозиции"! Как грозили режиму "теперь-то, когда мы все объединились, он точно падет".

И где это проекты, о которых с таким упоением писала оппозиционная пресса? Где КСО, который назывался "главным оружием оппозиции и будущим правительством"? Умер. Даже организовывать выборы нового не стали. И что он сделал или решил? Верно, ни-че-го. Прозаседались в прямом эфире, с вечными спорами, вечными объяснениями, кто главнее. Разве что Удальцова красиво "кинули", когда Навальный "отрейдерил" у него кандидатство на пост мэра Москвы.

Напомним, что не только "Яблоко", но и "Парнас" объявили прошедшие выборы в Госдуму "несвободными и нечестными". Правда, внимания на это практически никто не обратил - поскольку ничего другого и не ожидалось от партий, набравших на двоих менее полутора миллиона голосов (речь о партийных списках).

Но "самоликвидироваться" ни "Парнас", ни тем более "Яблоко", разумеется, не собираются. При этом ситуация у Михаила Касьянова хуже. Во-первых, он уже объявил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2018 году. В отличие от Григория Явлинского, который от участия в выборах отказываться не собирается. А потому уже сейчас претендует на звание единого кандидата от либеральной оппозиции.

В "Яблоке" при всех предыдущих инициативах по объединению категорически отказывались от какой-либо возможности роспуска партии ради объединения с другими демократами. Условием слияния называлось разделение базовых принципов партии. А после того, как Явлинский объявил о намерении баллотироваться в президенты, условием была выставлена непременная поддержка его кандидатуры.

Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru "Касьянов - "Яблоку": Давай сделаем это еще раз".