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Источник Правда.Ру

"Скорым" и МЧС предложили разрешить таран машин во дворах

Общество

В Общественной палате России предлагают снять ответственность с водителей оперативных служб за повреждения автомобилей, которые мешают их проезду во дворах. Об этом сообщает газета "Известия".

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По мнению зампредседателя комиссии ОП по безопасности, лидера общественного движения "СтопХам" Дмитрия Чугунова, машины МЧС и "скорой помощи" должны иметь возможность беспрепятственно проезжать во дворы. В том числе тараня автомобили, которые припаркованы с нарушениями и мешают проезду.

По его мнению, ущерб должны покрывать страховые компании, а в конечном итоге — владелец автомобиля, который перекрыл проезд.

7 декабря в Общественной палате пройдут слушания на эту тему с участием депутатов Госдумы и представителей страховых компаний. По их итогам в Госдуму направят резолюцию с предложением освободить водителей оперативных служб от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей.

Кстати, ранее Правда.Ру писала, что в Таллине сотрудники "скорой" пересели на велосипеды. Это было сделано по необходимости: добраться до пациента по узким улочкам на машине нелегко, а иногда и просто невозможно.

Из-за множества уличных кафе и толп туристов, разглядывающих достопримечательности, медикам частенько приходилось оставлять автомобиль и со всем оборудованием добираться до места пешком.

Правда, в Москве перенимать такой опыт не спешат.

Напомним, в этом году также прозвучало предложение ужесточить ответственность за нападения на врачей "скорой".

"Законопроектом предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренных статьями 112, 115 и 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои), квалифицирующим признаком — если данные деяния совершены в отношении медицинских работников. Санкции при этом будут приравнены к санкциям за нападение на представителей власти", — рассказали в Минздраве.

В ведомстве подготовили законопроект об ужесточении ответственности. К слову, если такой закон примут, за нападение на врача можно будет сесть на 10 лет.

О том, что за нападение на врачей нужно наказывать строже, заговорили после волны избиений медиков из бригад "скорой помощи", которая прокатилась по всей стране.

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Темы МЧС скорая помощь
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