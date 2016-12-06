"Скорым" и МЧС предложили разрешить таран машин во дворах

В Общественной палате России предлагают снять ответственность с водителей оперативных служб за повреждения автомобилей, которые мешают их проезду во дворах. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению зампредседателя комиссии ОП по безопасности, лидера общественного движения "СтопХам" Дмитрия Чугунова, машины МЧС и "скорой помощи" должны иметь возможность беспрепятственно проезжать во дворы. В том числе тараня автомобили, которые припаркованы с нарушениями и мешают проезду.

По его мнению, ущерб должны покрывать страховые компании, а в конечном итоге — владелец автомобиля, который перекрыл проезд.

7 декабря в Общественной палате пройдут слушания на эту тему с участием депутатов Госдумы и представителей страховых компаний. По их итогам в Госдуму направят резолюцию с предложением освободить водителей оперативных служб от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей.

Кстати, ранее Правда.Ру писала, что в Таллине сотрудники "скорой" пересели на велосипеды. Это было сделано по необходимости: добраться до пациента по узким улочкам на машине нелегко, а иногда и просто невозможно.

Из-за множества уличных кафе и толп туристов, разглядывающих достопримечательности, медикам частенько приходилось оставлять автомобиль и со всем оборудованием добираться до места пешком.

Правда, в Москве перенимать такой опыт не спешат.

Напомним, в этом году также прозвучало предложение ужесточить ответственность за нападения на врачей "скорой".

"Законопроектом предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренных статьями 112, 115 и 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои), квалифицирующим признаком — если данные деяния совершены в отношении медицинских работников. Санкции при этом будут приравнены к санкциям за нападение на представителей власти", — рассказали в Минздраве.

В ведомстве подготовили законопроект об ужесточении ответственности. К слову, если такой закон примут, за нападение на врача можно будет сесть на 10 лет.

О том, что за нападение на врачей нужно наказывать строже, заговорили после волны избиений медиков из бригад "скорой помощи", которая прокатилась по всей стране.