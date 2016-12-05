Большинство россиян назвали распад СССР трагедией

Согласно данным опроса, проведенного "Левада-центром" к декабрьской годовщине подписания Беловежских соглашений, более половины россиян (56%) сожалеют о распаде СССР. Социологи отмечают, что в 2015 году так отвечали 54% граждан.

28% россиян сказали, что не сожалеют о распаде Союза, хотя в прошлом году так говорили 37% респондентов. Остальные респонденты затруднились ответить.

Как показывают результаты исследования, более половины недовольных распадом СССР говорят, что прежде всего жалеют о разрушении экономической системы. При этом число жалеющих, что "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе", в ноябре в 2016 года сократилось с 56% до 43%.

31% респондентов среди последствий распада СССР назвали "возрастание взаимного недоверия и ожесточенность". 30% рассказали об утрате чувства, что "ты повсюду как дома".

При этом лишь 12% граждан выступили за восстановление СССР в прежнем виде. Социологи объясняют это снижением "уровня ностальгии". Так, в 2001 году эту идею поддерживало 30%.

"С годами уровень ностальгии по СССР в целом снижается. Люди осознают, что мир изменился и что прошлого уже не вернешь", — цитирует "Коммерсантъ" заместителя директора "Левада-центра" Алексея Гражданкина.

Как сообщают социологи, четверть опрошенных "Левада-центром" поддержали бы "объединение нескольких республик, по желанию, в более тесные союзы". 21% опрошенных выступили за "сохранение СНГ в его нынешнем виде", столько же — за "более тесное объединение всех республик бывшего СССР по типу Евросоюза". 13% россиян поддержали форму "независимого существования всех республик".

Согласно опросу, 51% россиян считают, что распада СССР можно было избежать. 29% говорят, что распад был неизбежен. Также 29% опрошенных назвали "беловежский сговор" глав российской, украинской и белорусской республик Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича (об образовании СНГ) основной причиной роспуска СССР.

23% россиян считают, что причиной развала СССР стал "заговор враждебных зарубежных сил". 21% россиян среди причин распада СССР назвали "недовольство населения руководством СССР, Михаилом Горбачевым", а 14% — "слишком тяжелую военную нагрузку на экономику страны" (12% в 2014 году). 13% рассказали об амбициях республиканских элит и "исчерпании коммунистической идеологии".

Напомним, 8 декабря 1991 года не стало Советского Союза. Главы РСФСР, Белоруссии и Украины — Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук — подписали в Вискулях под Брестом так называемые "Беловежские соглашения" о прекращении существования СССР и создании Содружества независимых государств.

За 21 год об этих соглашениях было сказано и написано очень много. Хотя, собственно, весь набор мнений можно свести к двум основным.

Первый — распад СССР не был предопределен, соглашения в Вискулях не более чем волюнтаризм трех политических деятелей, не желавших делиться властью с кем бы то ни было. Плюс фактическая недееспособность высшего руководства Советского Союза.

Второе — развал предотвратить было невозможно, "парад суверенитетов", как его тогда называли, был необратим и если бы не соглашения в Беловежской пуще, то "развод" все равно случился — скорее всего, насильственным образом.

"Нельзя винить в этом соглашении только Ельцина, Кравчука и Шушкевича, потому что сама Конституция, на которую они опирались, предусматривала выход из СССР республик, входящих тогда в него", — заявил лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, в свою очередь, заявил "Национальному журналу". Вину за произошедшее он возложил на "ленинско-сталинских политиков", провозгласивших право наций на самоопределение.

"Большевики заложили мину замедленного действия. А Ельцин и компания тех, кто подписал соглашение, эту мину взорвали. Об этом я в свое время говорил в Государственной думе, когда выступал по вопросу импичмента Ельцину", — сказал Митрохин.

Отметим, президент СССР Михаил Горбачев считает, что воссоздание СССР — невозможно. Горбачев в интервью корреспонденту КП отметил. что "кое-кто из историков считает, что развал Союза стартовал с отказа от брежневской доктрины "тотального контроля СССР над восточным блоком"… Некого тут больше винить — это мы похоронили Союз. Мы виноваты. Я до последнего гвоздя боролся за то, чтобы его сохранить. Я хотел, чтобы республики пользовались суверенитетом и свои вопросы решали на местах. Союз надо было преобразовать, демократизировать. Мы и подошли к этому, через подготовку нового союзного договора".

Он напомнил, что Берлинская стена по всем признакам себя в восьмидесятых годах изжила. "Просто все шло к этому — в Советском Союзе идут демократические преобразования, с Америкой восстановлены отношения, с Китаем после 35-летней вражды восстановлены. Наконец, пошли "бархатные" революции. В Чехии, Венгрии, например… И как прокаженные словно за забором сидят немцы. Это ощущение, думаю, их задевало. И что им ответишь: слушайте, вы сами виноваты, коли Гитлер развязал Вторую мировую? Но это же не политика. Это же глупость была бы", — пояснил бывший президент СССР.

"Все наши очень серьезные требования немцы выполнили. На территории ГДР не размещается ни атомное оружие, ни иностранные войска НАТО. Войска ФРГ сокращены почти в два раза — с 600 тысяч до 300 с лишним тысяч… Но самое главное, о чем мы договорились с немцами, — подписанный "Большой договор". Это потрясающий документ. Там все, что было нам нужно. Например, сотрудничество в модернизации промышленности. Ведь до сих пор в России работает 600 с лишним немецких компаний. А что-то еще с протянутой рукой выпрашивать?", - подчеркнул Горбачев.

На вопрос, ожидал ли он, что стена так быстро рухнет, Горбачев ответил, что "в июне 1989 года я был в Бонне с официальным визитом, где встретился с канцлером Колем. Когда вышли к прессе, то журналист, похожий на тебя, задал тот же самый вопрос: когда рухнет?… Я ответил — при определенных обстоятельствах стена появилась и при определенных обстоятельствах она должна исчезнуть. Я считал, что ее сломают в начале XXI века". При этом у Запада было получено много уступок за объединение Германии.

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