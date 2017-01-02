Разработчики мессенджера для смартфонов WhatsApp сообщили, что приложение перестанет работать на целом ряде устаревших гаджетов. Об этом сообщает британское издание Daily Express.
К примеру. WhatsApp не будет работать на iPhone 3GS, мобильных устройствах Windows Phone 7 и на телефонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.
"Эти гаджеты были важной частью нашей истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые в будущем будут появляться в нашем приложении", — отметили разработчики.
Как ранее сообщала Правда.Ру, WhatsApp и еще нескольким мессенджерам в Европе выдвинули ультиматум: ограничить поддержку шифрования. Сейчас переписка пользователей там зашифрована.
Министр внутренних дел Франции выразил мнение, что решение о дешифровке поможет правительству контролировать общение между собой потенциальных террористов. Контроль планируется применять только в отношении предполагаемых преступников. Идею ограничения шифрования в мессенджерах поддержали и в Великобритании.
Позже стало известно, что российские компании намерены заняться доступом к переписке пользователей WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram и Skype. Эта задача дешифровки трафика пользователей ставится в рамках реализации "пакета Яровой".
Как писала газета "Коммерсант", компания Con Certeza, которая разрабатывает системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) на сетях операторов связи, ищет подрядчика для проведения исследования по возможности перехвата и расшифровки трафика популярных мессенджеров: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, Skype.
Кстати, в России не единожды поднимали вопрос о запрете пользоваться иностранными мессенджерами для чиновников. К слову, речь шла о том, что за использование WhatsApp, Viber, Telegram госслужащему грозит строгое дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
Рабочая подгруппа "Интернет+суверенитет" включила в "дорожную карту" мероприятие "Введение ответственности органов государственной власти и должностных лиц за использование на сетях связи и (или) при передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет несертифицированных средств кодирования (шифрования)".
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеров стран постсоветского пространства было опубликовано на официальном сайте Кремля.
Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?
Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеров стран постсоветского пространства было опубликовано на официальном сайте Кремля.