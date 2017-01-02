Миллионы людей в мире останутся без WhatsApp

Разработчики мессенджера для смартфонов WhatsApp сообщили, что приложение перестанет работать на целом ряде устаревших гаджетов. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Фото: REX

К примеру. WhatsApp не будет работать на iPhone 3GS, мобильных устройствах Windows Phone 7 и на телефонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

"Эти гаджеты были важной частью нашей истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые в будущем будут появляться в нашем приложении", — отметили разработчики.

Как ранее сообщала Правда.Ру, WhatsApp и еще нескольким мессенджерам в Европе выдвинули ультиматум: ограничить поддержку шифрования. Сейчас переписка пользователей там зашифрована.

Министр внутренних дел Франции выразил мнение, что решение о дешифровке поможет правительству контролировать общение между собой потенциальных террористов. Контроль планируется применять только в отношении предполагаемых преступников. Идею ограничения шифрования в мессенджерах поддержали и в Великобритании.

Позже стало известно, что российские компании намерены заняться доступом к переписке пользователей WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram и Skype. Эта задача дешифровки трафика пользователей ставится в рамках реализации "пакета Яровой".

Как писала газета "Коммерсант", компания Con Certeza, которая разрабатывает системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) на сетях операторов связи, ищет подрядчика для проведения исследования по возможности перехвата и расшифровки трафика популярных мессенджеров: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, Skype.

Кстати, в России не единожды поднимали вопрос о запрете пользоваться иностранными мессенджерами для чиновников. К слову, речь шла о том, что за использование WhatsApp, Viber, Telegram госслужащему грозит строгое дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Рабочая подгруппа "Интернет+суверенитет" включила в "дорожную карту" мероприятие "Введение ответственности органов государственной власти и должностных лиц за использование на сетях связи и (или) при передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет несертифицированных средств кодирования (шифрования)".

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